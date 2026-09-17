Квартиры в Ивано-Франковске дорожают: сколько стоит жилье в сентябре

Купить или арендовать квартиру в Ивано-Франковске становится все дороже. Из-за высокого спроса цены продолжают расти сразу в нескольких сегментах рынка.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска

По данным ЛУН, в сентябре наиболее доступными остаются однокомнатные квартиры – медианная цена составляет 46 200 долларов.

Двухкомнатная квартира стоит около 66 900 долларов, а за трехкомнатную придется заплатить в среднем 84 400 долларов.

Самыми дорогими на вторичном рынке являются квартиры с четырьмя и более комнатами. Их медианная стоимость достигает 113 тысяч долларов. Цены поддерживает высокий спрос на жилье в Ивано-Франковске, который, в частности, связан с ситуацией в сфере безопасности и переездом людей в западные регионы.

Сколько стоит жилье в новостройках Ивано-Франковска

На первичном рынке средняя стартовая цена от застройщика составляет 45 300 гривен за квадратный метр. Стоимость зависит от класса жилья:

премиум-класс – 62 500 гривен за квадратный метр;

бизнес-класс – 47 300 гривен;

комфорт-класс – 44 800 гривен.

Квартир эконом-класса сейчас в продаже нет.

Сколько стоит аренда квартиры в Ивано-Франковске

Аренда также остается дорогой. Однокомнатная квартира стоит в среднем 22 400 гривен в месяц, двухкомнатная – 26 900 гривен, а трехкомнатная – 31 400 гривен.

На рынке аренды спрос также остается высоким из-за интереса к жилью в относительно более безопасных западных городах. Это способствует дальнейшему росту цен на аренду в Ивано-Франковске.

Напомним, за последние семь лет больше всего среди областных центров подорожали однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске. В августе 2019 года их медианная стоимость составляла 17,2 тысячи долларов, а в августе 2026 года – почти 50 тысяч долларов.