В августе украинские застройщики продолжали сдавать жилье в новостройках. В части регионов цены за квадратный метр выросли, в других несколько снизились. Дороже всего квадрат на первичке стоит в Киеве.

Об этом говорится в отчете платформы DIM.RIA, которая подготовила аналитический обзор изменений на рынке жилья за август 2025 года и который цитирует 24 Канал.

Какова ситуация с вводом в эксплуатацию нового жилья?

В августе 2025 года активность отделов продаж новостроек оставалась стабильной – работали 83% офисов, что соответствует показателям июля.

В течение месяца в эксплуатацию ввели 10 новых домов (13 секций). Больше всего новостроек появилось в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях (по два дома), еще по одному – в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской.



Количество новостроек, где работают продажи / Инфографика DIM.RIA

Как изменились цены за квадрат в новостройках?

В августе по сравнению с июлем квадратный метр на первичном рынке недвижимости наиболее ощутимо подорожал в таких областях:

Запорожская – на 20%;

Житомирская – на 10%;

Киевская – на 7%.

Не изменились цены на Львовщине, Буковине. Самое ощутимое удешевление квадрата зафиксировали на Полтавщине – на 4%.

Дороже всего квадрат в новостройке стоит в Киеве – 1 401 доллар. За столицей идет Закарпатье – 1 171 доллар и Львовщина – 1 137 долларов. Зато меньше всего придется выложить на Сумщине – 563 доллара, Запорожье – 614.



Средняя цена квадрата в новостройке / Инфографика DIM.RIA

Каким был спрос на новостройки?

Интерес к новостройкам в августе рос по всей стране. Наибольший рост спроса зафиксирован в Сумской области – на 62%, но общее количество запросов там остается небольшим – из-за близости к зоне боевых действий. Активнее всего квартиры в новостройках ищут в Киевской и Львовской областях.

На что украинцы ориентируются, выбирая квартиру в новостройке?

Покупатели квартир в новостройках обращают внимание не только на стоимость и метраж. Важными становятся удобство, уровень сервиса и безопасность.

Также растет интерес к жилым комплексам, которые предлагают коворкинги, лаунж-зоны, спортивные пространства и другие инфраструктурные решения, способствующие созданию сообщества жителей.