По словам эксперта по первичному рынку недвижимости, жилье теперь не "быстрый актив" для большинства покупателей, как это было раньше. Есть некоторые критерии, без которых квадратный метр сейчас ничего не стоит, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на украинского девелопера.

Как теперь покупатели выбирают квартиры в новостройках?

Цену, метраж и наличие минимального двора вытеснили функциональность, сервис и безопасность и среда.

Жилье перестало быть "быстрым активом" для большого количества украинцев. На то есть ряд причин, ключевой из которых остается война и неопределенность будущих сценариев – от экономики до личных решений. В столице в основном покупают, чтобы жить. И делают выбор через планирование, технологии и сервис. Это переломный момент, который требует от девелопера качественного продуктового мышления,

– прокомментировал эксперт по недвижимости Арсений Насиковский.

Европланировка сейчас в топе. Это квартиры без длинных коридоров, с кухнями-гостиными и отдельными спальнями. Это жилье, которое имеет на 15 – 20% больше полезного пространства.

Также в спросе сейчас двухкомнатные квартиры площадью от 55 до 75 квадратов. Причина в их гибкости. Однако из комнат при необходимости может стать детской или кабинетом.

Какая инфраструктура теперь нужна?

Стремительно растет спрос на жилые комплексы с добавленной сервисной стоимостью. Наличие рецепции или охраны уже не удовлетворяет покупателей, ведь такие преимущества стали обыденностью рынка.

Новый уровень продукта – интегрированные коворкинги для резидентов, обустроенные лаунж-зоны и библиотеки, спортивные студии и детские пространства внутри дома, формирующие комьюнити, полноценные укрытия, мобильные приложения для управления сервисами и объединения соседей в комьюнити,

– пояснил эксперт.

По данным аналитиков, доля покупки квартир в проектах с расширенной сервисной инфраструктурой выросла на 25% по сравнению с 2022 годом. Наибольший спрос зафиксировали в сегменте домов с коворкингами и продуманными wellness и спортивными пространствами. Там квартиры продаются примерно на 30% быстрее, чем в стандартных новостройках.

Исследование ЛУН подтверждает этот тренд: более 60% покупателей в 2025 году среди приоритетов называют наличие сервисных решений в доме. В 2020 году этот показатель составлял лишь 28%.