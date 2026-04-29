Аренда домов резко изменилась: в каком городе цены выросли на 87%

Аренда частных домов в Украине за год резко изменилась, но цены движутся в разных направлениях. В некоторых городах стоимость выросла почти вдвое, тогда как в других упала на несколько тысяч гривен.

Где аренда домов подорожала?

По данным OLX Недвижимость, самый резкий рост зафиксировали в Запорожье. Там аренда дома выросла на 87% с 8 тысяч до 15 тысяч гривен в месяц.

Похожая динамика есть и в других городах, где цены заметно выросли:

в Черкассах, Луцке и Николаеве – с 10 тысяч до 15 тысяч гривен;

в Тернополе – с 18 тысяч до 26 тысяч гривен;

в Виннице – с 11 тысяч до 16 тысяч гривен;

в Ужгороде – с 37 тысяч до 54 тысяч гривен;

в Ивано-Франковске – с 21 тысячи до почти 28 тысяч гривен.

В крупных городах рост менее резкий, но также ощутимый. В Киеве стоимость поднялась с 91 тысячи до 112 тысяч гривен, а во Львове – примерно с 35 тысяч до 43 тысяч гривен в месяц.

Где аренда домов подешевела или не изменилась?

В то же время часть рынка показала обратную динамику. В Ровно цена аренды упала с 25 тысяч до 16,5 тысяч гривен в месяц.

Снижение также зафиксировали:

в Херсоне – с 6 тысяч до 4,5 тысячи гривен;

в Сумах – с 9 тысяч до 7 тысяч гривен;

в Харькове – с 15 тысяч до 14 тысяч гривен;

в Чернигове – с 6 тысяч до 5,7 тысяч гривен.

В отдельных городах цены практически не изменились. В Днепре аренда дома держится на уровне около 16 тысяч гривен, в Хмельницком – примерно 10 тысяч гривен, а в Черновцах – около 33 тысяч гривен.

Почему спрос на дома вырос?

Интерес к аренде домов начал усиливаться еще летом 2024 года, когда перебои с электроэнергией стали регулярными. Из-за этого арендаторы чаще выбирали жилье, которое дает больше независимости от сетей.

К слову, как отметила бренд-менеджер OLX Недвижимость Юлия Козар, стоимость домов растет из-за усиления спроса. Больше всего ищут дома с резервным питанием или техническими решениями, которые позволяют жить комфортно даже во время отключений.

По данным ЛУН, в пригороде Киева медианная стоимость аренды составляет около 89 тысяч гривен, хотя можно найти варианты значительно дешевле. Например, в окрестностях Голосеевского района дома площадью 30 квадратных метров предлагают за 2,5 тысячи – 4 тысячи в месяц.

Сколько стоят дома в Киеве и пригороде?

В Киеве самые дорогие дома в Печерском районе, где цены достигают 925 тысяч долларов, а самые дешевые на левом берегу, в частности в Дарницком районе – 180 тысяч долларов.

В пригороде Киева, например, в Козине цены достигают 876 тысяч долларов, однако есть варианты до 100 тысяч долларов в населенных пунктах таких как Гостомель и Васильков.