В Киеве резко изменилась аренда жилья: что с ценами и спросом
- Стоимость аренды квартир в Киеве снижается из-за высокого спроса на жилье с автономным отоплением и резервным питанием.
- Цены на аренду в автономных домах растут, и разница в стоимости с традиционными квартирами составляет от 15% до 25%.
Стоимость аренды квартир в Киеве постепенно снижается из-за новых требований арендаторов к жилью. Наибольшим спросом пользуются дома с автономным отоплением и резервным питанием, тогда как часть обычных квартир потеряла привлекательность.
Почему часть квартир потеряла спрос?
Арендаторы все чаще выбирают жилье с генераторами, газовыми котлами или другими автономными системами, пишет Минфин.
Смотрите также Будет ли выгодно сдавать жилье официально: какие изменения готовит правительство
Наибольшим спросом пользуются дома, в которых работают автономные системы отопления и резервного питания. В результате квартиры без таких преимуществ потеряли спрос. Владельцам приходится или снижать цену, или дольше искать новых жителей. Зато автономные дома получили дополнительное преимущество и смогли повысить ставки.
Как изменились цены на аренду квартир?
Наибольший рост зафиксировали в новостройках и домах с современной инфраструктурой. Например, однокомнатная квартира в новом доме с автономными системами подорожала примерно с 17 тысяч до 20 тысяч гривен в месяц.
В центральных районах, в частности на Печерске, аренда аналогичного жилья выросла с 35 тысяч до 40 – 42 тысяч гривен. Арендаторы готовы платить больше за стабильные условия проживания.
В модернизированных старых домах с резервным питанием арендные ставки также выросли. Кое-где повышение составило от 9% до 21%, рассказала риелтор Ирина Луханина.
Сколько стоит аренда в зависимости от типа дома?
Разница между обычными и автономными домами стала ощутимой даже в пределах одного района:
- однокомнатная квартира на левом берегу в обычном доме стоит около 8 тысяч гривен в месяц, тогда как в автономном доме цена превышает 10 тысяч гривен;
- на правом берегу аналогичное жилье сдают примерно за 12 тысяч гривен в обычном доме и от 14 тысяч гривен в автономном;
- в новостройках аренда квартир стартует примерно от 15 тысяч гривен в месяц и может быть значительно выше в зависимости от расположения дома.
Например, на Троещине, которая и так была одним из самых доступных районов по стоимости арендованных квартир, есть прецеденты снижения ценника вдвое. Единичку можно найти за 6 - 7 тысяч гривен в месяц,
– рассказал руководитель агентства недвижимости Андрей Романов.
В среднем разница в стоимости между квартирами с автономными системами и обычными домами составляет примерно 15% – 25%. Хотя некоторые собственники не планируют снижать ставки на жилье, даже несмотря на отсутствие автономности.
К слову, по данным ЛУН, средняя стоимость аренды в Киеве остается стабильной и составляет 17 тысяч гривен в месяц.
Что будет дальше с ценами на аренду жилья?
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время рынок аренды будет оставаться нестабильным и будет зависеть от ситуации с электроснабжением и отоплением. Квартиры в домах без автономных систем могут и в дальнейшем терять спрос и дешеветь, чтобы привлечь арендаторов.
В то же время жилье с генераторами, автономным отоплением и стабильной инфраструктурой, вероятно, будет дорожать. Именно такие квартиры будут оставаться наиболее конкурентными на рынке и приносить владельцам высокий доход, тогда как разница в ценах между различными типами домов может увеличиваться.
Как изменился спрос на дома в пригороде?
Из-за новых требований к автономности часть арендаторов начала активнее рассматривать частные дома вблизи столицы. Особенно это касается жилья с собственным отоплением и независимыми системами энергообеспечения.
По состоянию на сейчас аренда дома в пригороде Киева стартует примерно от 18 тысяч гривен в сутки стартует примерно от 18 тысяч гривен в месяц. Более комфортные варианты могут стоить 35 тысяч гривен и более в зависимости от расположения и условий проживания.