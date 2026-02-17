В Киеве резко изменилась аренда жилья: что с ценами и спросом

Стоимость аренды квартир в Киеве постепенно снижается из-за новых требований арендаторов к жилью. Наибольшим спросом пользуются дома с автономным отоплением и резервным питанием, тогда как часть обычных квартир потеряла привлекательность.

Почему часть квартир потеряла спрос?

Арендаторы все чаще выбирают жилье с генераторами, газовыми котлами или другими автономными системами, пишет Минфин.

Наибольшим спросом пользуются дома, в которых работают автономные системы отопления и резервного питания. В результате квартиры без таких преимуществ потеряли спрос. Владельцам приходится или снижать цену, или дольше искать новых жителей. Зато автономные дома получили дополнительное преимущество и смогли повысить ставки.

Как изменились цены на аренду квартир?

Наибольший рост зафиксировали в новостройках и домах с современной инфраструктурой. Например, однокомнатная квартира в новом доме с автономными системами подорожала примерно с 17 тысяч до 20 тысяч гривен в месяц.

В центральных районах, в частности на Печерске, аренда аналогичного жилья выросла с 35 тысяч до 40 – 42 тысяч гривен. Арендаторы готовы платить больше за стабильные условия проживания.

В модернизированных старых домах с резервным питанием арендные ставки также выросли. Кое-где повышение составило от 9% до 21%, рассказала риелтор Ирина Луханина.

Сколько стоит аренда в зависимости от типа дома?

Разница между обычными и автономными домами стала ощутимой даже в пределах одного района:

однокомнатная квартира на левом берегу в обычном доме стоит около 8 тысяч гривен в месяц, тогда как в автономном доме цена превышает 10 тысяч гривен;

на правом берегу аналогичное жилье сдают примерно за 12 тысяч гривен в обычном доме и от 14 тысяч гривен в автономном;

в новостройках аренда квартир стартует примерно от 15 тысяч гривен в месяц и может быть значительно выше в зависимости от расположения дома.

Например, на Троещине, которая и так была одним из самых доступных районов по стоимости арендованных квартир, есть прецеденты снижения ценника вдвое. Единичку можно найти за 6 - 7 тысяч гривен в месяц,

– рассказал руководитель агентства недвижимости Андрей Романов.

В среднем разница в стоимости между квартирами с автономными системами и обычными домами составляет примерно 15% – 25%. Хотя некоторые собственники не планируют снижать ставки на жилье, даже несмотря на отсутствие автономности.

К слову, по данным ЛУН, средняя стоимость аренды в Киеве остается стабильной и составляет 17 тысяч гривен в месяц.

Что будет дальше с ценами на аренду жилья?

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время рынок аренды будет оставаться нестабильным и будет зависеть от ситуации с электроснабжением и отоплением. Квартиры в домах без автономных систем могут и в дальнейшем терять спрос и дешеветь, чтобы привлечь арендаторов.

В то же время жилье с генераторами, автономным отоплением и стабильной инфраструктурой, вероятно, будет дорожать. Именно такие квартиры будут оставаться наиболее конкурентными на рынке и приносить владельцам высокий доход, тогда как разница в ценах между различными типами домов может увеличиваться.

Как изменился спрос на дома в пригороде?