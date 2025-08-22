Снимать однокомнатную квартиру во Львове в среднем стоит 18 тысяч гривен. Но это не значит, что в городе нет более бюджетных вариантов. Некоторые квартиры в жилом состоянии предлагают и за вдвое меньшую цену.

По данным OLX Недвижимости, самая низкая средняя стоимость во Львове – 6 тысяч гривен, но больше вариантов можно найти от 8 тысяч. 24 Канал, ссылаясь на данные актуальных объявлений, рассказывает о двух бюджетных квартирах по таким ценам.

Какую квартиру сдают за 6 тысяч гривен во Львове?

Жилье расположено на улице Выгоды в Железнодорожном районе. Это однокомнатное помещение со старым ремонтом, но в жилом состоянии. Общая площадь – 30 квадратных метров, из которых на кухню приходится 11 квадратов.

Квартира по самой низкой цене во Львове / Фото OLX

Квартиру сдают со всей необходимой мебелью и бытовой техникой, в частности есть диван, шкаф, стиральная машина, холодильник, кухонная плита и тому подобное.

Какую квартиру можно арендовать за 8 тысяч гривен?

За такую цену предлагают жилье с лучшим ремонтом и более комфортными условиями для проживания. Например, сейчас ищут жильца для квартиры на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Якова Остряницы, а это ближний центр города.

Бюджетная квартира во Львове / Фото OLX

Квартира имеет площадь 27 квадратных метров, из которых кухня – 11 квадратов. Там сделан косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. Ванная комната в значительно лучшем состоянии, но несколько настораживает расположение умывальника – у входной двери. Очевидно, в ванной или на кухне для него не хватило места.