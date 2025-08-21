Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование платформы YouControl.Market.

Где самая большая строительная активность?

По результатам анализа, в 2025 году больше всего компаний в отрасли зарегистрировали в:

  • Киеве – 2489,
  • Днепропетровской области – 880,
  • Львовской области – 788,
  • Одесской области – 658.

Аналитики объясняют, что именно эти регионы формируют "топ-центры строительной активности" благодаря активным процессам урбанизации, развития жилого и коммерческого секторов и наличия масштабных инвестиционных проектов.

Похожая ситуация наблюдается и среди ФЛП-строителей. Больше всего их работает в:

  • Киеве – 2101,
  • Киевской области – 1855,
  • Львовской области – 1583,
  • Днепропетровской области – 1487,
  • Ивано-Франковской области – 1409.

Почему так происходит?

Причиной является высокий спрос на строительные услуги, активное развитие рынка жилья и многочисленные частные заказы.

В то же время меньше всего компаний в отрасли зафиксировано в:

  • Житомирской области – 173,
  • Сумской – 158,
  • Черниговской – 143,
  • Тернопольской – 128,
  • Черновицкой – 115.

Эксперты объясняют эту ситуацию меньшими инвестициями, низким уровнем урбанизации, а также последствиями войны. В частности, приграничные регионы, например Сумщина или Черниговщина, подверглись значительным разрушениям и потеряли часть инфраструктурных проектов. Среди предпринимателей причинами также являются миграция рабочей силы и ограниченные инвестиции.