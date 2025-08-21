Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование платформы YouControl.Market.

Где самая большая строительная активность?

По результатам анализа, в 2025 году больше всего компаний в отрасли зарегистрировали в:

Киеве – 2489,

Днепропетровской области – 880,

Львовской области – 788,

Одесской области – 658.

Аналитики объясняют, что именно эти регионы формируют "топ-центры строительной активности" благодаря активным процессам урбанизации, развития жилого и коммерческого секторов и наличия масштабных инвестиционных проектов.

Похожая ситуация наблюдается и среди ФЛП-строителей. Больше всего их работает в:

Киеве – 2101,

Киевской области – 1855,

Львовской области – 1583,

Днепропетровской области – 1487,

Ивано-Франковской области – 1409.



Почему так происходит?

Причиной является высокий спрос на строительные услуги, активное развитие рынка жилья и многочисленные частные заказы.

В то же время меньше всего компаний в отрасли зафиксировано в:

Житомирской области – 173,

Сумской – 158,

Черниговской – 143,

Тернопольской – 128,

Черновицкой – 115.

Интересно! Ранее мы писали, что на одного жителя Киева приходится в среднем 20,3 квадратных метра жилья, что значительно меньше чем в странах ЕС (42,5 квадратных метра) и США (69 квадратных метров).

Эксперты объясняют эту ситуацию меньшими инвестициями, низким уровнем урбанизации, а также последствиями войны. В частности, приграничные регионы, например Сумщина или Черниговщина, подверглись значительным разрушениям и потеряли часть инфраструктурных проектов. Среди предпринимателей причинами также являются миграция рабочей силы и ограниченные инвестиции.