Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research, сообщает 24 Канал.

Какая ситуация сейчас?

В среднем на одного жителя столицы приходится лишь 20,3 квадратных метра, тогда как:

в странах ЕС этот показатель составляет 42,5 квадратных метра,

в США – около 69 квадратных метров.



Где живут киевляне?

Согласно опросу:

66% опрошенных имеют собственное жилье – квартиру или частный дом,

остальные – арендуют или живут у родственников.

Купить жилье в кредит удалось лишь 12% респондентов. Наибольшая доля покупала:

за собственные средства (47%),

или приватизировала (35%).

Особенно остро проблема ограниченной площади стоит среди молодежи. 29% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет живут в квартирах до 40 квадратных метров (для старших групп этот показатель составляет 17 – 18%).



Сколько квадратных метров жилья приходится на одного киевлянина / Фото Unsplash

Кто больше всего доволен жильем?

Несмотря на меньшие квадратные метры, именно молодежь оказалась наиболее довольна своими жилищными условиями – 69% опрошенных. В целом же среди всех возрастных групп уровень удовлетворения составляет 62%.

