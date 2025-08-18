Журналисты 24 Канала проанализировали данные LUN и Минфина, чтобы посчитать, сколько годовых зарплат надо отдавать, чтобы купить квартиру в разных регионах Украины.

Как осуществлялись расчеты?

Для этого мы взяла среднюю зарплату, данные о которой ежемесячно публикует Пенсионный фонд Украины и Минфин. Так, в июне 2025 года она составляла 22 336,81 гривны в месяц. Это базовый ориентир для подсчетов по стране.

Интересно! Правительство Украины прогнозирует рост средней заработной платы до 39 758 гривен в 2028 году, согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы.

Чтобы выяснить, сколько придется отдать зарплат за однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров в разных регионах, надо разделить годовую зарплату на стоимость квартиры. Так мы узнаем, сколько лет надо собирать на нее.

Важная деталь! Все эти расчеты являются приблизительными, ведь средняя зарплата отличается в зависимости от региона. К тому же человек не может отдавать всю свою зарплату на покупку недвижимости, ведь не закрытыми остаются базовые потребности: жилье, питание и одежда.



Сколько лет нужно работать?

Киев. В столице за однокомнатную квартиру нужно будет отдать примерно 2,13 миллиона гривен. Это эквивалентно 8 годам работы со средней зарплатой.

В столице за однокомнатную квартиру нужно будет отдать примерно 2,13 миллиона гривен. Это эквивалентно 8 годам работы со средней зарплатой. Львов. Здесь квартиры стоят дороже – 2,22 миллиона гривен – а затем откладывать придется 9 – 10 лет.

Здесь квартиры стоят дороже – 2,22 миллиона гривен – а затем откладывать придется 9 – 10 лет. Одесса. Квартиру у моря можно купить за 1,82 миллиона гривен, а зарабатывать на нее надо 6 – 7 лет.

Квартиру у моря можно купить за 1,82 миллиона гривен, а зарабатывать на нее надо 6 – 7 лет. Ивано-Франковск. Очень приятные цены на недвижимость в Ивано-Франковске. Чтобы купить там квартиру примерно за 1,42 миллиона гривен, стоит откладывать чуть больше 5 лет.

Очень приятные цены на недвижимость в Ивано-Франковске. Чтобы купить там квартиру примерно за 1,42 миллиона гривен, стоит откладывать чуть больше 5 лет. Херсон. И меньше всего надо времени, чтобы приобрести квартиру в Херсоне – всего 2,8 годовых зарплаты. Такое резкое падение объясняется рисками, миграцией населения и отсутствием спроса.

Итак, самыми дорогими для покупки остаются Львов и Киев, а самые дешевые квартиры расположены в прифронтовых городах.



