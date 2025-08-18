Больше об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по недвижимости Назар Процик.
Смотрите также В Британии цены на жилье выросли почти до рекордного уровня: что будет дальше
Что влияет на стоимость жилья?
На рынке недвижимости выделяют четыре основных сегмента:
- эконом,
- комфорт,
- бизнес,
- премиум.
Все они имеют определенные отличия, которые обязательно следует учесть при покупке жилья:
- Эконом-класс – самый доступный вариант с базовыми материалами и простой планировкой, в основном на окраинах города.
- Комфорт-класс – хороший баланс цены и качества, современные планировки, надлежащая шумо- и теплоизоляция, а также собственная инфраструктура.
- Бизнес-класс – жилье с премиальными материалами, дизайнерскими решениями, системами безопасности и подземными паркингами.
- Премиум-класс – элитные комплексы с уникальной архитектурой, панорамными окнами, высоким уровнем приватности и полным пакетом услуг для жителей.
Именно класс строительства, вместе с локацией и инфраструктурой, определяет базовую стоимость квадратного метра.
Как определить адекватность цены на квартиру / Фото Unsplash
Что проверить перед покупкой?
Специалисты советуют сравнивать квартиры только в пределах одного класса и района.
Чтобы понять, адекватна ли цена, следует сравнивать квартиры, которые принадлежат к одному классу строительства и расположены в одной локации. Например, если рядом в том же районе продаются квартиры комфорт-класса с различными характеристиками – одни с металлопластиковыми окнами, другие с алюминиевыми, качество которых выше и, соответственно, цена тоже – это нормальная ситуация.
Среди факторов, на которые стоит обратить внимание:
- тип фасада (вентилируемый дороже, чем "мокрый"),
- качество утепления,
- шумоизоляция,
- благоустройство двора, дизайн подъездов и холлов,
- продуманность планировки.
Итак, реальная ценность квартиры определяется не только цифрами в договоре, но и качеством материалов, комфортом для жителей и долговечностью дома. Поэтому, выбирая жилье, важно учитывать не только саму стоимость, но и то, что она включает. Только так можно сделать осознанный и выгодный выбор.
Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні.