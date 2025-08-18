Больше об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по недвижимости Назар Процик.

Что влияет на стоимость жилья?

На рынке недвижимости выделяют четыре основных сегмента:

эконом,

комфорт,

бизнес,

премиум.

Все они имеют определенные отличия, которые обязательно следует учесть при покупке жилья:

Эконом-класс – самый доступный вариант с базовыми материалами и простой планировкой, в основном на окраинах города.

– самый доступный вариант с базовыми материалами и простой планировкой, в основном на окраинах города. Комфорт-класс – хороший баланс цены и качества, современные планировки, надлежащая шумо- и теплоизоляция, а также собственная инфраструктура.

– хороший баланс цены и качества, современные планировки, надлежащая шумо- и теплоизоляция, а также собственная инфраструктура. Бизнес-класс – жилье с премиальными материалами, дизайнерскими решениями, системами безопасности и подземными паркингами.

– жилье с премиальными материалами, дизайнерскими решениями, системами безопасности и подземными паркингами. Премиум-класс – элитные комплексы с уникальной архитектурой, панорамными окнами, высоким уровнем приватности и полным пакетом услуг для жителей.

Именно класс строительства, вместе с локацией и инфраструктурой, определяет базовую стоимость квадратного метра.



Как определить адекватность цены на квартиру / Фото Unsplash

Что проверить перед покупкой?

Специалисты советуют сравнивать квартиры только в пределах одного класса и района.

Чтобы понять, адекватна ли цена, следует сравнивать квартиры, которые принадлежат к одному классу строительства и расположены в одной локации. Например, если рядом в том же районе продаются квартиры комфорт-класса с различными характеристиками – одни с металлопластиковыми окнами, другие с алюминиевыми, качество которых выше и, соответственно, цена тоже – это нормальная ситуация.

Среди факторов, на которые стоит обратить внимание:

тип фасада (вентилируемый дороже, чем "мокрый"),

качество утепления,

шумоизоляция,

благоустройство двора, дизайн подъездов и холлов,

продуманность планировки.

Итак, реальная ценность квартиры определяется не только цифрами в договоре, но и качеством материалов, комфортом для жителей и долговечностью дома. Поэтому, выбирая жилье, важно учитывать не только саму стоимость, но и то, что она включает. Только так можно сделать осознанный и выгодный выбор.

