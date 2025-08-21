Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження платформи YouControl.Market.
Де найбільша будівельна активність?
За результатами аналізу, у 2025 році найбільше компаній у галузі зареєстрували в:
- Києві – 2489,
- Дніпропетровській області – 880,
- Львівській області – 788,
- Одеській області – 658.
Аналітики пояснюють, що саме ці регіони формують "топ-центри будівельної активності" завдяки активним процесам урбанізації, розвитку житлового та комерційного секторів і наявності масштабних інвестиційних проєктів.
Схожа ситуація спостерігається і серед ФОП-будівельників. Найбільше їх працює у:
- Києві – 2101,
- Київській області – 1855,
- Львівській області – 1583,
- Дніпропетровській області – 1487,
- Івано-Франківській області – 1409.
Які області стали лідерами з будівництва нерухомості / Фото Unsplash
Чому так відбувається?
Причиною є високий попит на будівельні послуги, активний розвиток ринку житла та численні приватні замовлення.
Водночас найменше компаній у галузі зафіксовано у:
- Житомирській області – 173,
- Сумській – 158,
- Чернігівській – 143,
- Тернопільській – 128,
- Чернівецькій – 115.
Цікаво! Раніше ми писали, що на одного мешканця Києва припадає в середньому 20,3 квадратних метра житла, що значно менше ніж у країнах ЄС (42,5 квадратних метра) та США (69 квадратних метрів).
Експерти пояснюють цю ситуацію меншими інвестиціями, низьким рівнем урбанізації, а також наслідками війни. Зокрема, прикордонні регіони, як-от Сумщина чи Чернігівщина, зазнали значних руйнувань і втратили частину інфраструктурних проєктів. Серед підприємців причинами також є міграція робочої сили та обмежені інвестиції.