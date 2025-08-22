Винаймати однокімнатну квартиру у Львові в середньому коштує 18 тисяч гривень. Та це не означає, що в місті нема бюджетніших варіантів. Деякі квартири в житловому стані пропонують і за вдвічі меншу ціну.

За даними OLX Нерухомості, найнижча середня вартість у Львові – 6 тисяч гривень, але більше варіантів можна знайти від 8 тисяч. 24 Канал, посилаючись на дані актуальних оголошень, розповідає про дві бюджетні квартири за такими цінами.

Яку квартиру здають за 6 тисяч гривень у Львові?

Житло розташоване на вулиці Вигоди у Залізничному районі. Це однокімнатне помешкання зі старим ремонтом, але в житловому стані. Загальна площа – 30 квадратних метрів, з яких на кухню припадає 11 квадратів.

Квартира за найнижчу ціну у Львові / Фото OLX

Квартиру здають з усіма необідними меблями та побутовою технікою, зокрема є диван, шафа, пральна машина, холодильник, кухонна плита тощо.

Яку квартиру можна орендувати за 8 тисяч гривень?

За таку ціну пропонують житло з кращим ремонтом і більш комфортними умовами для проживання. Наприклад, зараз шукають мешканця для квартири на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Якова Остряниці, а це ближній центр міста.

Бюджетна квартира у Львові / Фото OLX

Квартира має площу 27 квадратних метрів, з яких кухня – 11 квадратів. Там зроблений косметичний ремонт, є всі необхідні меблі та техніка. Ванна кімната в значно кращому стані, але дещо насторожує розташування умивальника – біля вхідних дверей. Очевидно, у ванній чи на кухні для нього не вистачило місця.