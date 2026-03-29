Где под Киевом дороже всего жить: актуальные цены на дома в 2026 году

В пригороде Киева цены на частные дома остаются высокими, а в отдельных локациях достигают почти миллиона долларов. Самые дорогие направления традиционно сосредоточены к югу от столицы.

Где под Киевом самые дорогие дома?

По состоянию на конец марта 2026 года, по данным ЛУН, под Киевом дома в среднем продают по цене от 160 до 900 тысяч долларов.

Самым дорогим пригородом остается Козин – в среднем дома здесь продают за 900 тысяч долларов. Это одно из самых престижных направлений, которое давно ассоциируется с элитной недвижимостью.

Также в тройку лидеров входят Плюты (685 тысяч долларов) и Лебедевка (650 тысяч долларов). Высокие цены зафиксированы и в Лесниках – около 550 тысяч долларов, а также в Ходосовке – 420 тысяч.

Далее в рейтинге расположились:

Романков – 398 тысяч долларов;

Новые Безрадичи – 304 тысячи;

Крушинка – 270 тысяч.

В общем самые дорогие пригороды сосредоточены преимущественно в направлении Конча-Заспы и Обуховской трассы, что объясняется близостью к природе и высоким уровнем застройки.

Где можно купить более дешевые дома?

Несмотря на высокие цены в отдельных локациях, в пригороде Киева все еще есть более доступные варианты. В частности, в самом Киеве средняя цена дома на вторичном рынке составляет около 230 тысяч долларов, что ниже, чем во многих популярных пригородах.

К относительно доступным населенным пунктам относятся:

Чайки – 229 тысяч долларов;

Гореничи – 223 тысячи;

Вишенки – 220 тысяч долларов;

Подгорцы – 215 тысяч;

Гора – 200 тысяч.

Еще более дешевые варианты можно найти в таких локациях:

Березовка – 192 тысячи долларов;

Иванковичи, Вита-Почтовая, Чабаны – по 185 тысяч долларов;

Петропавловская Борщаговка – 180 тысяч;

Осещина – 175 тысяч;

Вышгород – 167 тысяч;

Хотяновка и Стоянка – по 165 тысяч;

Гатное и Софиевская Борщаговка – около 160 тысяч долларов.

Таким образом, разница между самыми дорогими и самыми дешевыми предложениями в пригороде Киева превышает 700 тысяч долларов, что свидетельствует о значительной неравномерности рынка. Цена зависит не только от расстояния до столицы, но и от престижности направления, инфраструктуры и формата застройки.

Сколько стоит квадратный метр дома под Киевом?

Стоимость квадратного метра в пригороде также существенно отличается в зависимости от локации.

Самыми дорогими остаются те же элитные направления. Лидером по цене "квадрата" является Плюты – в среднем 2 360 долларов за квадрат.

Далее следуют:

Козин – 2 200 долларов;

Лесники – 2 040 доллара;

Ходосовка – 1 980 долларов;

Лебедевка – 1 950 долларов.

В среднем сегменте:

Романков – 1 430 долларов;

Новые Безрадичи – 1 350 долларов;

Киев – 1 280 долларов;

Крушинка и Петропавловская Борщаговка – по 1 250 долларов.

Ближе к доступному сегменту цены колеблются в пределах 1 060 – 1 140 долларов за квадрат:

Осещина, Подгорцы и село Буча – по 1 140 долларов;

Софиевская Борщаговка и Вышгород – по 1 130 долларов;

Иванковичи – 1 120 долларов;

Стоянка, Чабаны, Вита-Почтовая – по 1 110 долларов за 1 110 долларов;

Крюковщина и Гореничи – по 1 100 долларов;

Вишенки – 1 090 долларов;

Чайки и город Буча – по 1 070 долларов;

Гатное – примерно 1 060 долларов.

Почему владельцы снимают дома с продажи и что происходит на рынке?

Как говорится на Минфине, на рынке загородной недвижимости под Киевом сформировалась тенденция: часть владельцев снимает дома с продажи, ожидая дальнейшего роста цен. По данным аналитиков, за последний год стоимость таких объектов уже выросла примерно на 10 – 15%, что подталкивает продавцов откладывать сделки.

В то же время меняется структура спроса. Покупатели чаще выбирают компактные дома площадью до 120 – 150 квадратных метров с современными инженерными решениями, тогда как большие имения продаются медленнее.

Еще одна тенденция – расширение географии поиска: если раньше ориентировались на 20 – 30 километров от Киева, то теперь все больше покупателей готовы рассматривать варианты на расстоянии до 40 – 50 километров от столицы.

Почему аренда домов под Киевом стремительно дорожает?

Аренда домов в Киеве и пригороде за последние месяцы существенно подорожала и вышла на новый уровень, особенно в сегменте автономного жилья. В конце 2025 года средняя стоимость аренды дома в столице составляла 86,8 тысячи гривен, но уже в начале 2026 года выросла до 104 тысяч, после чего в марте снизилась до 96,9 тысячи.

В пригороде цены также повысились – с 84,7 тысячи до 95,6 тысячи гривен в месяц, что свидетельствует об активном спросе на загородное жилье. Главной причиной роста стала повышенная заинтересованность в домах с автономными системами, которые позволяют комфортно жить во время перебоев с электроснабжением.