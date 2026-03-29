Де під Києвом найдорожчі будинки?

Станом на кінець березня 2026 року, за даними ЛУН, під Києвом будинки у середньому продають за ціною від 160 до 900 тисяч доларів.

Найдорожчим передмістям залишається Козин – у середньому будинки тут продають за 900 тисяч доларів. Це один з найпрестижніших напрямків, який давно асоціюється з елітною нерухомістю.

Також до трійки лідерів входять Плюти (685 тисяч доларів) та Лебедівка (650 тисяч доларів). Високі ціни зафіксовані й у Лісниках – близько 550 тисяч доларів, а також у Ходосівці – 420 тисяч.

Далі у рейтингу розташувалися:

Романків – 398 тисяч доларів;

Нові Безрадичі – 304 тисячі;

Крушинка – 270 тисяч.

Загалом найдорожчі передмістя зосереджені переважно в напрямку Конча-Заспи та Обухівської траси, що пояснюється близькістю до природи та високим рівнем забудови.

Де можна купити дешевші будинки?

Попри високі ціни в окремих локаціях, у передмісті Києва все ще є більш доступні варіанти. Зокрема, у самому Києві середня ціна будинку на вторинному ринку становить близько 230 тисяч доларів, що нижче, ніж у багатьох популярних передмістях.

До відносно доступних населених пунктів належать:

Чайки – 229 тисяч доларів;

Гореничі – 223 тисячі;

Вишеньки – 220 тисяч;

Підгірці – 215 тисяч;

Гора – 200 тисяч.

Ще дешевші варіанти можна знайти у таких локаціях:

Березівка – 192 тисячі доларів;

Іванковичі, Віта-Поштова, Чабани – по 185 тисяч;

Петропавлівська Борщагівка – 180 тисяч;

Осещина – 175 тисяч;

Вишгород – 167 тисяч;

Хотянівка та Стоянка – по 165 тисяч;

Гатне та Софіївська Борщагівка – близько 160 тисяч доларів.

Таким чином, різниця між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями у передмісті Києва перевищує 700 тисяч доларів, що свідчить про значну нерівномірність ринку. Ціна залежить не лише від відстані до столиці, а й від престижності напрямку, інфраструктури та формату забудови.

Скільки коштує квадратний метр будинку під Києвом?

Вартість квадратного метра у передмісті також суттєво відрізняється залежно від локації.

Найдорожчими залишаються ті ж елітні напрямки. Лідером за ціною "квадрата" є Плюти – у середньому 2 360 доларів за квадрат.

Далі йдуть:

Козин – 2 200 доларів;

Лісники – 2 040 долари;

Ходосівка – 1 980 доларів;

Лебедівка – 1 950 доларів.

У середньому сегменті:

Романків – 1 430 доларів;

Нові Безрадичі – 1 350 доларів;

Київ – 1 280 доларів;

Крушинка та Петропавлівська Борщагівка – по 1 250 доларів.

Ближче до доступного сегмента ціни коливаються в межах 1 060 – 1 140 доларів за квадрат:

Осещина, Підгірці та село Буча – по 1 140 доларів;

Софіївська Борщагівка та Вишгород – по 1 130 доларів;

Іванковичі – 1 120 доларів;

Стоянка, Чабани, Віта-Поштова – по 1 110 доларів;

Крюківщина та Гореничі – по 1 100 доларів;

Вишеньки – 1 090 доларів;

Чайки та місто Буча – по 1 070 доларів;

Гатне – приблизно 1 060 доларів.

Чому власники знімають будинки з продажу і що відбувається на ринку?

Як йдеться на Мінфіні, на ринку заміської нерухомості під Києвом сформувалася тенденція: частина власників знімає будинки з продажу, очікуючи подальшого зростання цін. За даними аналітиків, за останній рік вартість таких об'єктів уже зросла приблизно на 10 – 15%, що підштовхує продавців відкладати угоди.

Водночас змінюється структура попиту. Покупці частіше обирають компактні будинки площею до 120 – 150 квадратних метрів із сучасними інженерними рішеннями, тоді як великі маєтки продаються повільніше.

Ще одна тенденція – розширення географії пошуку: якщо раніше орієнтувалися на 20 – 30 кілометрів від Києва, то тепер дедалі більше покупців готові розглядати варіанти на відстані до 40 – 50 кілометрів від столиці.

Чому оренда будинків під Києвом стрімко дорожчає?

Оренда будинків у Києві та передмісті за останні місяці суттєво подорожчала і вийшла на новий рівень, особливо у сегменті автономного житла. Наприкінці 2025 року середня вартість оренди будинку в столиці становила 86,8 тисячі гривень, але вже на початку 2026 року зросла до 104 тисяч, після чого в березні знизилась до 96,9 тисячі.

У передмісті ціни також підвищилися – з 84,7 тисячі до 95,6 тисячі гривень на місяць, що свідчить про активний попит на заміське житло. Головною причиною зростання стала підвищена зацікавленість у будинках з автономними системами, які дозволяють комфортно жити під час перебоїв з електропостачанням.