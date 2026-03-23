Як змінились ціни на оренду будинків у Києві?

Наприкінці 2025 року середня вартість оренди автономного будинку в Києві становила 86,8 тисячі гривень на місяць. Уже на початку 2026 року цей показник зріс до 104 тисяч гривень, повідомляє ЛУН.

Таким чином, за кілька місяців ціни піднялися приблизно на 17 тисяч гривень. Це один із найпомітніших стрибків у сегменті оренди житла за останній період. У березні 2026 року вартість оренди будинку знизилась до 96,9 тисячі гривень.

Що відбувається з цінами у передмісті Києва?

У передмісті столиці також зафіксували підвищення вартості оренди будинків. Наприкінці 2025 року середня ціна становила 84,7 тисячі гривень, а вже на початку 2026 року вона досягла 95,6 тисячі гривень на місяць.

Різниця становить майже 11 тисяч гривень. Хоча темпи зростання тут дещо нижчі, ніж у Києві, ринок залишається активним. Попит поширюється не лише на столицю, а й на найближчі населені пункти.

Чому зріс попит на оренду будинків?

Інтерес до будинків почав зростати ще влітку 2024 року під час тривалих відключень електроенергії. У цей період орендарі активніше шукали житло, яке забезпечує більшу автономність і не залежить від централізованих мереж.

Найбільший попит сформувався на будинки з альтернативними джерелами живлення або технічними рішеннями, які дозволяють комфортно жити під час перебоїв зі світлом. Саме такі характеристики зараз часто стають визначальними при виборі житла.

Проте не можна сказати, що кияни масово відмовляються від оренди квартир на користь оренди будинків,

– зазначила керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна.

