Какой процент украинцев считает, что цены на недвижимость значительно возрастут в 2025 году

OLX Недвижимость опросила пользователей о ситуации на рынке недвижимости в Украине. Совсем малый процент респондентов планирует покупку жилья в 2025 году. В то же время треть опрошенных ожидает еще немалый рост стоимости.

Эксперты OLX Недвижимости попросили украинцев дать прогноз на этот год, рассказывает 24 Канал. Одна треть опрошенных считает, что рынок стабилизируется, другая – предполагает, что цены могут существенно вырасти.

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Что украинцы думают о ценах на рынке недвижимости

31% респондентов отметил, что надеется в текущем году на стабилизацию цен и считает, что покупка будет целесообразной. Еще 27% опрошенных ожидают значительного роста стоимости, что может сделать приобретение недвижимости невыгодным.

Бренд-менеджер OLX Юлия Козар говорит, что подорожание точно произойдет.

На вторичном рынке – на минимальном уровне хотя бы из-за изменений в налогообложении сделок, на первичном рынке – из-за повышения цен на строительные материалы и оплату труда рабочим,

– прокомментировала Козар.

Вторичный рынок недвижимости / Фото Pexels

Особенно рост цен будет заметен в городах с высоким уровнем миграции и интересом со стороны инвесторов. Речь идет о Киеве, Львове или Днепре. В общем, по мнению эксперта, ситуацию на рынке будут определять макроэкономические факторы, фактор безопасности, стабильность энергосектора и платежеспособность населения.

За сколько украинцы готовы купить жилье

46% – рассматривают варианты до 30 тысяч долларов;

34% – готовы потратить от 30 до 60 тысяч долларов;

16% – хотят купить по цене между 60 и 150 тысяч долларов;

4% – планируют покупку стоимостью более 150 тысяч долларов.

Большинство респондентов (51%) рассматривают покупку вторичного жилья с ремонтом. Также значительная часть опрошенных (32%) – планирует приобрести сданную в эксплуатацию новостройку или новостройку с ремонтом.