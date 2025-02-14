Експерти OLX Нерухомості попросили українців дати прогноз на цей рік, розповідає 24 Канал. Одна третина опитаних вважає, що ринок стабілізується, інша – припускає, що ціни можуть суттєво зрости.

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Що українці думають про ціни на ринку нерухомості

31% респондентів зазначив, що сподівається в поточному році на стабілізацію цін та вважає, що купівля буде доцільною. Ще 27% опитаних очікують на значне зростання вартості, що може зробити придбання нерухомості невигідним.

Бренд-менеджерка OLX Юлія Козар каже, що подорожчання точно відбудеться.

На вторинному ринку – на мінімальному рівні хоча б через зміни в оподаткуванні угод, на первинному ринку – через підвищення цін на будівельні матеріали та оплату праці робітникам,

– прокоментувала Козар.

Вторинний ринок нерухомості / Фото Pexels

Особливо зростання цін буде помітним у містах із високим рівнем міграції та інтересом з боку інвесторів. Мовиться про Київ, Львів чи Дніпро. Загалом, на думку експертки, ситуацію на ринку визначатимуть макроекономічні чинники, безпековий фактор, стабільність енергосектору та платоспроможність населення.

За скільки українці готові купити житло

46% – розглядають варіанти до 30 тисяч доларів;

34% – готові витратити від 30 до 60 тисяч доларів;

16% – хочуть купити за ціною між 60 та 150 тисачами доларів;

4% – планують покупку вартістю понад 150 тисяч доларів.

Більшість респондентів (51%) розглядають купівлю вторинного житла з ремонтом. Також значна частина опитаних (32%) – планує придбати здану в експлуатацію новобудову або новобудову із ремонтом.