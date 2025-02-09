Значительная часть опрошенных украинцев арендуют жилье, но в то же время большой процент – живет с семьей или семьей. Об этом известно из результатов опроса OLX Недвижимости, пишет 24 Канал.
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Что владельцы планируют делать с собственным жильем
Согласно результатам опроса, 46% украинцев проживают в собственном жилье, 29% – арендуют недвижимость, 20% – живут вместе с родителями или другими родственниками. Еще 5% респондентов выбрали вариант "другое" (проживание за границей или на условиях ВПЛ).
На вопрос о планах относительно собственной недвижимости ответили так:
- 73% не планируют делать ничего;
- 15% отметили, что хотят продать жилье;
- 12% – сдавать в аренду.
Жилые малоквартирные дома / Фото Pexels
Какой процент планирует покупать жилье в 2025 году
Аналитики утверждают, что спрос на покупку жилья с января по октябрь 2024 года снизился на 3,1%. По мнению бренд-менеджера OLX Недвижимости Юлии Козар, на это повлияли экономическая ситуация в стране и военный фактор. Именно эти факторы формируют отложенный спрос на покупку жилья.
В этом году только 12% украинцев планируют покупать жилье. На формирование этого показателя повлиял и постоянный рост цен на недвижимость. Многие люди не имеют возможности купить жилье, поэтому арендуют. Поэтому спрос на долгосрочную аренду за 2024 год вырос на 8,4%. Это даже выше показатель, чем в довоенном 2021-м.