Значительная часть опрошенных украинцев арендуют жилье, но в то же время большой процент – живет с семьей или семьей. Об этом известно из результатов опроса OLX Недвижимости, пишет 24 Канал.

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Что владельцы планируют делать с собственным жильем

Согласно результатам опроса, 46% украинцев проживают в собственном жилье, 29% – арендуют недвижимость, 20% – живут вместе с родителями или другими родственниками. Еще 5% респондентов выбрали вариант "другое" (проживание за границей или на условиях ВПЛ).

На вопрос о планах относительно собственной недвижимости ответили так:

73% не планируют делать ничего ;

; 15% отметили, что хотят продать жилье;

12% – сдавать в аренду.

Жилые малоквартирные дома / Фото Pexels

Какой процент планирует покупать жилье в 2025 году

Аналитики утверждают, что спрос на покупку жилья с января по октябрь 2024 года снизился на 3,1%. По мнению бренд-менеджера OLX Недвижимости Юлии Козар, на это повлияли экономическая ситуация в стране и военный фактор. Именно эти факторы формируют отложенный спрос на покупку жилья.

В этом году только 12% украинцев планируют покупать жилье. На формирование этого показателя повлиял и постоянный рост цен на недвижимость. Многие люди не имеют возможности купить жилье, поэтому арендуют. Поэтому спрос на долгосрочную аренду за 2024 год вырос на 8,4%. Это даже выше показатель, чем в довоенном 2021-м.