Цены на квартиры в Ровно в некоторых сегментах уже выше, чем в Ивано-Франковске и Тернополе. О том, почему новое жилье дорожает так стремительно, рассказала Общественному председатель Ровенского отделения АСНУ Наталья Пристопчук, пишет 24 канал.

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По словам Натальи Пристопчук, одной из причин является существенное подорожание строительных материалов.

Мы небольшой город, но цены очень стремительно идут вверх. Даже на 20 – 30 %, в зависимости от локации и застройщика, жилье в новостройках Ровно подорожало в течение последних полгода. Почему так растет цена? Застройщики это объясняют тем, что каждые три месяца дорожают стройматериалы примерно на 30%,

– рассказала эксперт.

ЖК в Ровно / Фото "Энциклопедия Новостроек"

Также на формирование стоимости жилья в Ровно влияет ситуация с безопасностью. Поскольку это западный город, куда во время полномасштабного вторжения приезжает много переселенцев, спрос не уменьшается. А он в свою очередь стимулирует рост цен.

Руководительница Ровенского отделения АСНУ добавила, что стоимость квартиры в Ровно часто зависит от локации – выбора земельного участка, который надо выкупить.

На сколько подорожали квартиры в Ровно

По данным платформы ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла более чем на 15% на протяжении последних полгода.

На вторичном рынке ситуация похожа – цены за этот период подскочили в среднем более чем на 11%. Это наиболее стремительный рост стоимости среди всех областных центров Украины.