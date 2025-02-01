Эти города продолжают лидировать в рейтинге самых дорогих по стоимости жилья. 24 Канал, ссылаясь данные OLX и DIM.RIA, рассказывает, в каком из двух городов цены ниже.

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Где выгоднее покупать квартиру: во Львове или в Ужгороде

По данным OLX Недвижимости, самые дорогие квартиры в новостройках продают в Ужгороде. Средняя стоимость составляет 2,8 миллиона гривен. Однако цены во Львове не слишком отстают – средняя стоимость 2,7 миллиона гривен. То есть цены на вторичном рынке этих городов почти на одинаковом уровне.

На вторичном рынке средняя стоимость отличается. Однокомнатное жилье во Львове обойдется дороже – в 2,3 миллиона гривен. В Ужгороде средняя стоимость значительно ниже – около 1,7 миллиона гривен.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, цены в обоих города за последние полгода немного выросли. Во Львове этот показатель составляет +5%, а в Ужгороде составляет +7%.

Новостройки в Ужгороде / Фото Суспільне

Какие цены в областях

По данным аналитиков DIM.RIA, квадрат в новостройках дороже на Закарпатье:

Закарпатская область – 1 171 доллар;

Львовская область – 1 090 долларов.

Однако на вторичном рынке цены выше на Львовщине. Однокомнатная квартира там стоит в среднем 72,6 тысячи долларов. А на Закарпатье средняя стоимость составляет 69,3 тысячи долларов.