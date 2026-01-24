Ивано-Франковск или Тернополь: где дешевле купить и арендовать квартиру: где дешевле купить и арендовать квартиру

В западных областях цены на жилье длительное время остаются одними из самых высоких в стране. Однако это в основном касается Львова и Ужгорода. Зато в Ивано-Франковске и Тернополе квартиры продают и сдают в аренду по ощутимо более низким ценам.

Какие цены на квартиры вторички во Франковске и Тернополе?

Об актуальных ценах на жилье в Ивано-Франковске и Тернополе по состоянию на конец января 2026 года свидетельствует информация на портале ЛУН.

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке стоят в среднем:

в Тернополе – 45,5 тысячи долларов, что на 23% больше, чем год назад;

в Ивано-Франковске – 41 тысяча долларов, прирост цены за год – 12%.

Двухкомнатное жилье продают за:

в Тернополе – 66,8 тысячи долларов, на 27% больше, чем год назад;

в Ивано-Франковске – 58,4 тысячи долларов, на 12% больше.

Трехкомнатные квартиры можно купить за:

в Тернополе – 76 тысяч долларов, рост цены за год – на 19;

, в Ивано-Франковске – 78,3 тысячи долларов _COPY2 на 16% больше.

Для сравнения в Черновцах, Львове, Ужгороде, Луцке и Ровно цены выше. Дешевле жилье в западном регионе продают только в Хмельницкой области. Это что касается одно- и двухкомнатных квартир. В сегменте трехкомнатных низкие цены также в Ровно.

Сколько стоят квартиры в новостройках?

Квадратный метр жилья в новостройках Тернополя в среднем стоит 34,5 тысячи гривен (на 17% больше, чем было год назад). В Ивано-Франковске за квадрат придется отдать 39, 1 тысячи гривен.

Здесь ситуация похожа на вторичный рынок – дешевле в регионе квадратный метр стоит только в Хмельницкой области.

Какие цены на аренду жилья?

Снимать однокомнатное жилье в среднем стоит в месяц:

в Тернополе – 11,7 тысячи гривен (на 17% больше, чем год назад);

в Ивано-Франковске – 15,2 тысячи гривен (на 9% больше).

За аренду двухкомнатной квартиры придется зарплаты:

в Тернополе – 15,2 тысячи гривен (на 28% больше, чем год назад);

в Ивано-Франковске – 19 тысяч гривен (на 12% больше).

Трехкомнатное помещение в среднем можно арендовать за:

в Тернополе – 15,2 тысячи гривен.

в Ивано-Франковске – 19,6 тысячи гривен.

По цене аренды, то в Ивано-Франковске она ощутимо выше, чем в Тернополе. И в западном регионе занимает третью строчку после Ужгорода и Львова.

Заметим, что это средние цены. На рынке можно найти как ощутимо дешевле, так и в разы дороже предложения и на покупку жилья, и на его аренду. Например, в соответствии с данными OLX Недвижимость по состоянию на 24 января самые дешевые квартиры в Ивано-Франковске продают за 18 – 20 тысяч долларов, самые дорогие – полмиллиона долларов и больше. В Тернополе цены стартуют с 15 тысяч долларов и достигают 450 тысяч долларов.

Что известно о ценах на аренду в других городах Украины?

В январе 2026 года Ужгород остается самым дорогим городом Украины для аренды жилья, где арендаторы тратят значительную часть заработной платы на арендную плату. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет около 21,7 тысячи гривен в месяц, а двухкомнатной – 30,4 тысячи гривен. Из-за привлекательности города для внутренних мигрантов спрос превышает предложение, что способствует высокой стоимости аренды жилья.

Цены на аренду квартир в Киеве значительно отличаются в зависимости от района – центральные и престижные районы имеют самые высокие ставки, а самое дешевое жилье – на окраинах. Самые доступные варианты однокомнатных квартир в январе 2026 года предлагаются в Деснянском районе примерно за 9,8 тысячи гривен, тогда как в Печерском районе – примерно 34 тысячи гривен. Для двухкомнатных и трехкомнатных квартир также самые низкие цены фиксируют на периферии столицы, тогда как в центральных районах они значительно выше.