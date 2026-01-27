Ограниченный спрос: во сколько обойдется купить квартиру в Одессе

За последние полгода цена квадратного метра в новостройках Одессы снизилась на 2%, если считать в долларах. А Приморский район остается самым дорогим.

Сколько стоит квартира в новостройке Одессы?

Об актуальных ценах на жилье в Одессе говорится на ресурсе ЛУН.

Средняя цена за квадратный метр на первичке Одессы составляет 1 080 долларов. По статистике предыдущих 6 месяцев речь идет о снижении стоимости на 1,82% и об ограниченном спросе, вызванный войной.

В экономклассе средняя цена квадратного метра обойдется в 30 тысяч гривен, что на 10% меньше по сравнению с 2025 годом. На комфорт-уровне надо заплатить 38 тысяч гривен за квадратный метр, что на 10% дороже чем в прошлом году. А по бизнес-классу фиксируется рост стоимости на 21%. То есть за каждый квадратный метр надо заплатить 49 тысяч гривен.

Самым дорогим в Одессе является Приморский район, где метр квадратный обойдется в 64 900 гривен. Далее – Киевский район с 42 400. Пересыпский и Хаджибейский районы со стоимостью за квадратный метр 34 300 гривен и 32 500 гривен соответственно закрывают рейтинг.

Сколько стоит квартира на вторичке?

Несмотря на ограниченный спрос за последние полгода 1-комнатные и 2-комнатные квартиры в Одессе прибавили в цене 3% в долларах. Однако многое зависит от района расположения и количества комнат в доме.

Средние цены на однокомнатные квартиры:

Приморский район – 60 тысяч долларов;

Киевский район – 46 тысяч долларов;

Хаджибейский район – 32 тысячи долларов;

Пересипский район – 31 тысяча долларов.

Средние цены на двухкомнатные квартиры:

Приморский район – 83 тысячи долларов;

Киевский район – 65,4 тысячи долларов;

Хаджибейский район – 45 тысяч долларов;

Пересыпский район – 45 тысяч долларов.

Средние цены на трехкомнатные квартиры:

Приморский район – 130 тысяч долларов;

Киевский район – 76,5 тысяч долларов;

Хаджибейский район – 59 тысяч долларов;

Пересыпский район – 52 тысячи долларов.

Поэтому, самое дорогое жилье на вторичке можно приобрести в Приморском районе, а дешевле – в Пересипском. Также Хаджибейский и Пересипский районы существенной разницы в стоимости квартир не имеют.

Согласно данным OLX Недвижимость средняя цена вторичной недвижимости в Одессе составляет 12 тысяч долларов. Самые дорогие квартиры можно приобрести в среднем за 1,4 миллиона долларов.

Какие цены на вторичном рынке по Украине и на каком месте Одесса?

В 2026 году рынок вторичного жилья показывает значительную разницу между регионами Украины. Больше всего стоят квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде. Относительно Одессы – занимает средние позиции. Квартира обойдется от 46 до 87 тысяч долларов в зависимости от количества комнат и квадратных метров.