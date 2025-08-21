Август 2025 года стал активным для первичного рынка жилья в Виннице. Спрос на новостройки остается стабильным, а застройщики поднимают цены в центральных районах.

Зато в отдаленных частях города квартиры остаются более доступными. Об этом говорится в отчете ЛУН, передает 24 Канал.

Сколько стоит квадратный метр в новостройке?

По данным портала ЛУН, средняя цена квадратного метра в винницких новостройках в августе 2025 года составляет 990 долларов. Это на 1% больше, чем в феврале этого года, и на 7% выше, чем в марте 2024-го.

Где квартиры самые дорогие?

Максимальные цены зафиксированы в центральных районах:

Подолье,

Центр,

Вишенка.

Там сосредоточены жилые комплексы бизнес- и премиум-класса, в которых однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров стоит от 60 000 долларов, а двухкомнатная – от 85 000 долларов.

Такие комплексы привлекают панорамными видами, закрытой территорией, подземными паркингами, развитой инфраструктурой и современными инженерными решениями. Часто квартиры продаются уже с евроремонтом и встроенной техникой, что существенно влияет на их стоимость.

Где искать бюджетное жилье?

Доступные варианты можно найти в отдаленных районах:

Старый город,

Замостянский,

Академический.

Там однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров в черновом варианте стоит от 21 000 долларов. Цена за квадратный метр стартует с 600 – 700 долларов.



Цены на квартиры в Виннице выросли / Фото Unsplash

Что формирует цену?

Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на стоимость:

близость к центру города,

класс жилья (эконом, комфорт, бизнес),

использованные материалы и отделка,

инфраструктура района,

репутация застройщика.

Эксперт по строительству Назар Процик отметил:

Чтобы понять, адекватна ли цена, нужно сравнивать квартиры в пределах одного класса и одной локации. Разница в материалах и уровне отделки является нормальной причиной для различий в стоимости.

Таким образом, рынок первичной недвижимости в Виннице остается привлекательным, но покупателям советуют внимательно анализировать не только цену, но и характеристики дома и его расположение.