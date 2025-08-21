Серпень 2025 року став активним для первинного ринку житла у Вінниці. Попит на новобудови залишається стабільним, а забудовники піднімають ціни у центральних районах.

Натомість у віддалених частинах міста квартири залишаються більш доступними. Про це мовиться у звіті ЛУН, передає 24 Канал.

Скільки коштує квадратний метр у новобудові?

За даними порталу ЛУН, середня ціна квадратного метра у вінницьких новобудовах у серпні 2025 року становить 990 доларів. Це на 1% більше, ніж у лютому цього року, та на 7% вище, ніж у березні 2024-го.

Де квартири найдорожчі?

Максимальні ціни зафіксовані в центральних районах:

Поділля,

Центр,

Вишенька.

Там зосереджені житлові комплекси бізнес- та преміумкласу, в яких однокімнатна квартира площею 40 квадратних метрів коштує від 60 000 доларів, а двокімнатна – від 85 000 доларів.

Такі комплекси приваблюють панорамними видами, закритою територією, підземними паркінгами, розвиненою інфраструктурою та сучасними інженерними рішеннями. Часто квартири продаються вже з євроремонтом і вбудованою технікою, що суттєво впливає на їхню вартість.

Де шукати бюджетне житло?

Доступні варіанти можна знайти у віддалених районах:

Старе місто,

Замостянський,

Академічний.

Там однокімнатна квартира площею 35 квадратних метрів у чорновому варіанті коштує від 21 000 доларів. Ціна за квадратний метр стартує з 600 – 700 доларів.



Ціни на квартири у Вінниці зросли / Фото Unsplash

Що формує ціну?

Фахівці виокремлюють кілька ключових чинників, що впливають на вартість:

близькість до центру міста,

клас житла (економ, комфорт, бізнес),

використані матеріали та оздоблення,

інфраструктура району,

репутація забудовника.

Експерт з будівництва Назар Процик зазначив:

Щоб зрозуміти, чи адекватна ціна, потрібно порівнювати квартири в межах одного класу й однієї локації. Різниця в матеріалах і рівні обробки є нормальною причиною для відмінностей у вартості.

Таким чином, ринок первинної нерухомості у Вінниці залишається привабливим, але покупцям радять уважно аналізувати не лише ціну, а й характеристики будинку та його розташування.