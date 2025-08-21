Ціни на квартири у Вінниці зросли: чому це відбувається та які райони залишаються доступними
- Середня ціна квадратного метра у новобудовах Вінниці в серпні 2025 року становить 990 доларів, що на 1% більше, ніж у лютому цього року.
- Найдорожчі квартири розташовані в центральних районах, а найдоступніші варіанти можна знайти у віддалених районах, таких як Старе місто та Замостянський.
Серпень 2025 року став активним для первинного ринку житла у Вінниці. Попит на новобудови залишається стабільним, а забудовники піднімають ціни у центральних районах.
Натомість у віддалених частинах міста квартири залишаються більш доступними. Про це мовиться у звіті ЛУН, передає 24 Канал.
Скільки коштує квадратний метр у новобудові?
За даними порталу ЛУН, середня ціна квадратного метра у вінницьких новобудовах у серпні 2025 року становить 990 доларів. Це на 1% більше, ніж у лютому цього року, та на 7% вище, ніж у березні 2024-го.
Де квартири найдорожчі?
Максимальні ціни зафіксовані в центральних районах:
- Поділля,
- Центр,
- Вишенька.
Там зосереджені житлові комплекси бізнес- та преміумкласу, в яких однокімнатна квартира площею 40 квадратних метрів коштує від 60 000 доларів, а двокімнатна – від 85 000 доларів.
Такі комплекси приваблюють панорамними видами, закритою територією, підземними паркінгами, розвиненою інфраструктурою та сучасними інженерними рішеннями. Часто квартири продаються вже з євроремонтом і вбудованою технікою, що суттєво впливає на їхню вартість.
Де шукати бюджетне житло?
Доступні варіанти можна знайти у віддалених районах:
- Старе місто,
- Замостянський,
- Академічний.
Там однокімнатна квартира площею 35 квадратних метрів у чорновому варіанті коштує від 21 000 доларів. Ціна за квадратний метр стартує з 600 – 700 доларів.
Ціни на квартири у Вінниці зросли / Фото Unsplash
Що формує ціну?
Фахівці виокремлюють кілька ключових чинників, що впливають на вартість:
- близькість до центру міста,
- клас житла (економ, комфорт, бізнес),
- використані матеріали та оздоблення,
- інфраструктура району,
- репутація забудовника.
Експерт з будівництва Назар Процик зазначив:
Щоб зрозуміти, чи адекватна ціна, потрібно порівнювати квартири в межах одного класу й однієї локації. Різниця в матеріалах і рівні обробки є нормальною причиною для відмінностей у вартості.
Таким чином, ринок первинної нерухомості у Вінниці залишається привабливим, але покупцям радять уважно аналізувати не лише ціну, а й характеристики будинку та його розташування.