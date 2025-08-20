Як рік забудови впливає на вартість помешкання у столиці, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Які ціни на квартири в Києві залежно від року зведення житла?

Станом на серпень 2025 року найбільше за однокімнатну квартиру доведеться заплатити у дореволюційному будинку, натомість найменше у хрущовці.

Середні ціни на однокімнатні квартири такі:

хрущовки – 44 тисячі доларів;

панельки – 45 тисяч доларів;

спецпроєкти – 67 тисяч доларів;

новобудови – 79 тисяч доларів;

сталінки – 84 тисячі гривень;

дореволюційні – 113 тисяч доларів.

З найдешевшим і найдорожчим двокімнатним житлом ситуація схожа. Середні ціни на двокімнатні квартири:

хрущовки – 55 тисяч доларів;

панельки – 65 тисяч доларів;

спецпроєкти – 90 тисяч доларів;

сталінки – 115 тисяч гривень;

новобудови – 135 тисяч доларів;

дореволюційні – 155 тисяч доларів.



У сегменті трикімнатного житла дореволюційні будинки мають конкурента за ціною / Фото DIM.RIA

А от у сегменті трикімнатних квартир дореволюційні будинки вже зрівнюються в ціні ще з одним типом помешкань. Середні ціни на трикімнатні квартири:

хрущовки – 70 тисяч доларів;

панельки – 77 тисяч доларів;

спецпроєкти – 125 тисяч доларів;

сталінки – 149 тисяч гривень;

новобудови – 215 тисяч доларів;

дореволюційні – 215 тисяч доларів.

Довідка. Дореволюційні будинки – ті, які звели до 1 918 року, сталінки: у період з 1 918 по 1 956 роки, хрущовки: з 1 956 по 1 969 роки, панельки: 1969 – 1 991 роки, спецпроєкти: 1 991 – 2 010 роки, новобудови – після 2 010 року.