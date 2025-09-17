В августе 2025 года однокомнатные квартиры в Украине были на 13% дороже чем в том же месяце в 2024-м. Наибольший рост зафиксирован в Одессе и Ужгороде.

Также квартиры неожиданно выросли в цене в Харькове, где из-за ситуации с безопасностью эксперты называли рынок "замороженным". Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимости, рассказывает 24 Канал.

В каких городах Украины ощутимо подорожали квартиры?

Однокомнатные квартиры больше всего выросли в цене в таких городах:

Одесса – до 41 тысячи долларов ( +26% )

) Ужгород – до 48 тысяч долларов ( +25% ).

). Винница – до 50,6 тысяч долларов (+21%).

На 17% подорожало однокомнатное жилье в Ровно и Харькове – теперь квартиры стоят 20,6 тысячи и 36,1 тысячи долларов соответственно.

В Черновцах и Киеве показатель роста составляет 16%. Однокомнатные квартиры в этих городах предлагают в среднем за 41 тысячу и 74,6 тысячи долларов.

На 14 – 15% подорожали квартиры во Львове (до 55,8 тысячи долларов), Ивано-Франковске (до 43,7 тысячи долларов) и Тернополе (до 46,1 тысячи долларов).

Более умеренным рост был:

в Черкассах, Хмельницком и Луцке – от +11 до +12%;

в Житомире и Чернигове – от +9 до +10%;

в Кропивницком и Днепре, Полтаве и Николаеве – от +3% до +5%.

Где цены на однокомнатные квартиры снизились?

Данные ЛУН свидетельствуют о том, что однокомнатные квартиры подешевели в Запорожье, Львове и Николаеве. Правда, это аналитика платформы за последние полгода.

Самое заметное падение цен – в Запорожье. Там жилье подешевело на 9% (до 16 тысяч долларов). Во Львове средняя стоимость снизилась на 3%, в Николаеве – на 2%.