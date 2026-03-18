Топливо дорожает из-за Ближнего Востока: потянет ли это за собой цены на недвижимость

Как оказалось геополитическая неопределенность из-за ситуации на Ближнем Востоке, которая уже коснулась цен на топливо в Украине, может повлиять и на рынок недвижимости. Несмотря на то, что результат этого влияния будет, скорее всего, через некоторое время, впрочем логистика и импорт строительных материалов могут сказаться на цене квадратного метра.

Повлияет ли рост топлива на рынок недвижимости?

Предприниматель Андрей Евтух рассказывает 24 Каналу, что сейчас цены на недвижимость в Украине постепенно растут. И есть предположение, что они будут расти и в дальнейшем.

Читайте также В Киеве разница достигает 100 тысяч долларов: как год дома меняет цены на квартиры

Дело в том, что такой рост не столько является ответом на спрос – потому что спрос на самом деле уже стабилизировался за последние годы, – сколько связан с курсовой разницей, обесцениванием гривны и глобальным повышением цен на все: от топлива до строительных материалов.

Напоминаем! Цены на топливо в Украине на середину марта остаются высокими. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, стоимость нефти на мировом рынке существенно возросла. На фоне такого роста бензин, дизтопливо и автогаз начали дорожать, в частности на украинских сетях АЗС.

Как объясняет господин Андрей, несмотря на то, что влияние от этой ситуации на Ближнем Востоке уже имеет определенное влияние на рынок недвижимости, но каким именно будет это влияние – станет известно только через несколько месяцев.

Андрей Евтух СЕО и соучредитель CORE Business Club Сейчас происходит поднятие первой волны – это касается больше продовольствия. Население уже видит существенное повышение цены на украинских АЗС. Зато к бизнесу этот процесс немного позже доходит, ведь многие работают по топливным картам, или имеют собственные запасы.

Кроме того, не стоит обходить ситуацию с курсом доллара, который бьет рекордные показатели. На самом деле многое в строительстве недвижимости импортируется, речь идет именно о материалах. И особенно, если говорить о каких-то более эксклюзивных товарах, которые непосредственно касаются уже премиум-сегмента на рынке.

Заметьте! По состоянию на 17 марта, официальный курс доллара достиг 44,08 гривны, свидетельствуют данные НБУ. До этого самым высоким показателем валюты за всю историю независимости был 44,16 гривны 13 марта. Зато на 18 марта курс несколько упал – до 43,94 гривны.

Похожее мнение разделяет и Дмитрий Карпиловский, который в разговоре с 24 Каналом замечает, что ситуация, которую породило обострение на Ближнем Востоке, будет влиять и в целом на недвижимость, в частности в Украине.

Дмитрий Карпиловский Частный инвестор, основатель УкрИнвестКлуб Я пока не вижу причин, как сейчас цена на первичном рынке недвижимости может падать, если себестоимость растет.

К тому же инфляция в стране тоже подгоняет цены. Это происходит из-за многих факторов: логистику, импортные материалы и общее подорожание. А еще не улучшается ситуация с рабочей силой на строительстве.

Какие сейчас цены на жилье на западе страны?