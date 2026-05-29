Аренда подорожала на 26%, квартиры – на 9%: сколько стоит жилье в Черновцах

Черновцы остаются одним из городов, где стоимость жилья и аренды продолжает расти. Самые высокие цены на вторичном рынке зафиксированы для трехкомнатных квартир, а среди новостроек самый дорогой квадратный метр предлагают в сегменте бизнес-класса.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке в Черновцах?

На вторичном рынке Черновцов средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58 тысяч долларов. За год такое жилье подорожало на 9%, сообщает ЛУН.

Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 82 тысячи долларов. За последние 12 месяцев цены в этом сегменте выросли на 15%. За трехкомнатную квартиру покупателям придется заплатить в среднем 107 тысяч долларов. За год ее стоимость увеличилась на 17%, что является самым высоким показателем среди квартир на вторичном рынке.

Отдельно растет и стоимость частных домов. Средняя цена такого жилья в Черновцах составляет 140 тысяч долларов, или около 870 долларов за квадратный метр.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках?

Средняя стоимость квадратного метра жилья от застройщика в Черновцах составляет 44 400 гривен.

В зависимости от класса жилья цены отличаются:

бизнес-класс – 51 100 гривен за квадратный метр;

комфорт-класс – 44 300 гривен за квадратный метр;

премиум – 43 000 гривен за квадратный метр;

эконом – 32 100 гривен за квадратный метр.

Самым дорогим сегментом в Черновцах является бизнес-класс. Спрос на качественное жилье в относительно безопасных регионах Украины остается высоким – его обычно строят в привлекательных локациях, а сами комплексы предлагают больше дополнительных удобств для жителей. В то же время квартиры экономкласса остаются самыми доступными по цене.

Какова стоимость аренды в Черновцах?

Больше всего подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир – на 26% за год. Сейчас такое жилье можно арендовать в среднем за 14 тысяч гривен в месяц. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сдают в среднем за 21 тысячу гривен в месяц.

Рост цен на аренду связан со стабильным спросом на жилье и ограниченным количеством предложений на рынке.

Аренда частного дома стоит в среднем 24 400 гривен в месяц, что значительно дешевле Львова или Киева.

Как изменилась стоимость аренды домов в Киеве?

В пригороде Киева аренда частных домов в Киеве подешевела примерно на подешевела примерно на 20%. Дома, которые во время пикового спроса сдавали за 2 500 – 3 000 долларов, сейчас могут стоить около 2 000 – 2 500 долларов. Цены постепенно возвращаются к уровню, который был до масштабных отключений электроэнергии.