Квартиры за 41 тысячу долларов: сколько стоит жилье и аренда в Полтаве

Средняя стоимость жилья в Полтаве продолжает расти как на вторичном, так и на первичном рынке. За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали на 10%, а двухкомнатные – на 6% в долларовом эквиваленте.

Сколько стоят квартиры в Полтаве?

На вторичном рынке по состоянию на начало июня 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры в Полтаве составляет 41 тысячу долларов. По данным ЛУН, за год цены на такое жилье выросли на 14%.

Двухкомнатные квартиры продают в среднем за 56 тысяч долларов. За последние 12 месяцев стоимость такого жилья увеличилась на 12%.

Трехкомнатные квартиры остаются самыми дорогими на вторичном рынке жилья. Сейчас их медианная стоимость достигла 69 тысяч долларов. За год такое жилье подорожало на 15%.

Кроме квартир, выросли и цены на частные дома. В пределах Полтавы дом в среднем стоит 50 тысяч долларов, тогда как в Полтавской области – около 18 тысяч долларов.

Какова стоимость квадратного метра в Полтаве?

На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра жилья от застройщиков составляет 38 тысяч гривен, что на 12% больше. В июне 2025 года показатель находился на уровне 34 тысяч гривен за квадратный метр.

В зависимости от класса новостройки стоимость квадратного метра составляет:

бизнес-класс – 47 тысяч гривен за квадратный метр;

эконом – 38 тысяч гривен за квадратный метр;

комфорт – 37,4 тысячи гривен за квадратный метр;

премиум-класс – 22 тысячи гривен за квадратный метр.

Больше всего подешевело жилье премиум-сегмента из-за падения спроса зимой. В прошлом году стоимость квадратного метра в таких квартирах составляла около 46 тысяч гривен за квадратный метр. В феврале стоимость резко снизилась до 16 тысяч гривен.

Сколько стоит аренда в Полтаве?

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Полтаве составляет 12 тысяч гривен в месяц. Аренда двухкомнатного жилья сейчас стоит в среднем 14 тысяч гривен в месяц, что на 27% дороже чем в прошлом году.

Самой дорогой остается аренда трехкомнатных квартир. По состоянию на начало июня 2026 года их медианная стоимость достигла 17 тысяч гривен в месяц. За год аренда такого жилья подорожала на 13%.

