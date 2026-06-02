Скільки коштують квартири у Полтаві?

На вторинному ринку станом на початок червня 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири у Полтаві становить 41 тисячу доларів. За даними ЛУН, за рік ціни на таке житло зросли на 14%.

Двокімнатні квартири продають у середньому за 56 тисяч доларів. За останні 12 місяців вартість такого житла збільшилася на 12%.

Трикімнатні квартири залишаються найдорожчими на вторинному ринку житла. Наразі їхня медіанна вартість досягла 69 тисяч доларів. За рік таке житло подорожчало на 15%.

Окрім квартир, зросли й ціни на приватні будинки. У межах Полтави будинок у середньому коштує 50 тисяч доларів, тоді як у Полтавській області – близько 18 тисяч доларів.

Яка вартість квадратного метра у Полтаві?

На первинному ринку середня вартість квадратного метра житла від забудовників становить 38 тисяч гривень, що на 12% більше. У червні 2025 року показник перебував на рівні 34 тисяч гривень за квадратний метр.

Залежно від класу новобудови вартість квадратного метра становить:

бізнес-клас – 47 тисяч гривень за квадратний метр;

економ – 38 тисяч гривень за квадратний метр;

комфорт – 37,4 тисячі гривень за квадратний метр;

преміумклас – 22 тисячі гривень за квадратний метр.

Найбільше подешевшало житло преміумсегмента через падіння попиту взимку. Торік вартість квадратного метра у таких квартирах становила близько 46 тисяч гривень за квадратний метр. У лютому вартість різко знизилась до 16 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда у Полтаві?

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Полтаві становить 12 тисяч гривень на місяць. Оренда двокімнатного житла наразі коштує в середньому 14 тисяч гривень на місяць, що на 27% дорожче ніж торік.

Найдорожчою залишається оренда трикімнатних квартир. Станом на початок червня 2026 року їхня медіанна вартість досягла 17 тисяч гривень на місяць. За рік оренда такого житла подорожчала на 13%.

Скільки коштують квартири у Дніпрі?

Вартість квартир та оренди у Дніпрі залежить не лише від кількості кімнат, а й від розташування. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районами у вартості однокімнатних квартир перевищує 19 тисяч доларів.

Найдорожчим районом для купівлі житла залишається Соборний. Там традиційно зосереджена велика кількість новішого житлового фонду, квартир із ремонтом та житла у наближених до центру локаціях.