Квадратный метр уже стоит 122 тысячи гривен: как изменились цены на новостройки во Львове

Цены на новостройки во Львове за год выросли на 20 – 23 % в комфорт и бизнес-классе. При этом стоимость квадратного метра зависит и от района – в самом дорогом она почти вдвое выше, чем в самом дешевом.

Какова стоимость квадратного метра в новостройках Львова

По данным ЛУН, в сентябре 2026 года медианные цены на новостройки во Львове выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожало жилье комфорт-класса – на 23%, тогда как в бизнес-классе рост составил 20%.

Стоимость квадратного метра зависит от класса жилья. В сентябре медианные цены на первичном рынке Львова составляют:

Комфорт-класс – 61,6 тысячи гривен.

Бизнес-класс – 69,7 тысячи гривен.

Премиум-класс – 121 тысяча гривен.

На подорожание новостроек, по оценке экспертов ЛУН, влияют несколько факторов. Среди них – стабильный спрос на жилье среди переселенцев, развитая инфраструктура Львова и активность застройщиков, которые продолжают выводить на рынок новые жилые комплексы.

В каких районах Львова самые дорогие и самые дешевые новостройки

Самая высокая медианная цена квадратного метра в сентябре 2026 года – в Галицком районе Львова, где она составляет 122 тысячи гривен. Самый низкий медианный показатель зафиксирован в Шевченковском районе – 65 тысяч гривен за квадратный метр.

В других районах Львова медианные цены на новостройки следующие:

Лычаковский – 76,2 тысячи гривен за квадратный метр.

Франковский – 74 тысячи гривен.

Железнодорожный – 71 тысяча гривен.

Сыховский – 66,8 тысячи гривен.

На Сихове активно строятся новые жилые комплексы, а темпы роста цен здесь – одни из самых высоких во Львове. В то же время район остается одним из самых доступных по медианной стоимости квадратного метра.

Напомним, осенью 2026 года новостройки в Украине могут подорожать на 3–5%, а готовые квартиры – на 7–10%. Наибольший рост цен прогнозируют в жилых комплексах, готовность которых превышает 50% и которые планируется сдать в эксплуатацию до конца года.