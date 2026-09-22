Яка вартість квадратного метра у новобудовах Львова

За даними ЛУН, у вересні 2026 року медіанні ціни на новобудови Львова зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчало житло комфорт-класу – на 23%, тоді як у бізнес-класі зростання становило 20%.

Вартість квадратного метра залежить від класу житла. У вересні медіанні ціни на первинному ринку Львова становлять:

Комфорт-клас – 61,6 тисячі гривень.

Бізнес-клас – 69,7 тисячі гривень.

Преміум-клас – 121 тисяча гривень.

На подорожчання новобудов, за оцінкою експертів ЛУН, впливають кілька чинників. Серед них – стабільний попит на житло серед переселенців, розвинена інфраструктура Львова та активність забудовників, які продовжують виводити на ринок нові житлові комплекси.

У яких районах Львова найдорожчі та найдешевші новобудови

Найвища медіанна ціна квадратного метра у вересні 2026 року – в Галицькому районі Львова, де вона становить 122 тисячі гривень. Найнижчий медіанний показник зафіксували у Шевченківському районі – 65 тисяч гривень за квадратний метр.

В інших районах Львова медіанні ціни на новобудови такі:

Личаківський – 76,2 тисячі гривень за квадратний метр.

Франківський – 74 тисячі гривень.

Залізничний – 71 тисяча гривень.

Сихівський – 66,8 тисячі гривень.

На Сихові активно будують нові житлові комплекси, а темпи зростання цін тут – одні з найвищих у Львові. Водночас район залишається одним із доступніших за медіанною вартістю квадратного метра.

Нагадаємо, восени 2026 року новобудови в Україні можуть подорожчати на 3 – 5%, а готові квартири – на 7 – 10%. Найбільше зростання цін прогнозують у житлових комплексах із готовністю понад 50%, які планують здати в експлуатацію до кінця року.