Какова стоимость квадратного метра в новостройках Львова
По данным ЛУН, в сентябре 2026 года медианные цены на новостройки во Львове выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожало жилье комфорт-класса – на 23%, тогда как в бизнес-классе рост составил 20%.
Стоимость квадратного метра зависит от класса жилья. В сентябре медианные цены на первичном рынке Львова составляют:
- Комфорт-класс – 61,6 тысячи гривен.
- Бизнес-класс – 69,7 тысячи гривен.
- Премиум-класс – 121 тысяча гривен.
На подорожание новостроек, по оценке экспертов ЛУН, влияют несколько факторов. Среди них – стабильный спрос на жилье среди переселенцев, развитая инфраструктура Львова и активность застройщиков, которые продолжают выводить на рынок новые жилые комплексы.
В каких районах Львова самые дорогие и самые дешевые новостройки
Самая высокая медианная цена квадратного метра в сентябре 2026 года – в Галицком районе Львова, где она составляет 122 тысячи гривен. Самый низкий медианный показатель зафиксирован в Шевченковском районе – 65 тысяч гривен за квадратный метр.
В других районах Львова медианные цены на новостройки следующие:
- Лычаковский – 76,2 тысячи гривен за квадратный метр.
- Франковский – 74 тысячи гривен.
- Железнодорожный – 71 тысяча гривен.
- Сыховский – 66,8 тысячи гривен.
На Сихове активно строятся новые жилые комплексы, а темпы роста цен здесь – одни из самых высоких во Львове. В то же время район остается одним из самых доступных по медианной стоимости квадратного метра.
Напомним, осенью 2026 года новостройки в Украине могут подорожать на 3–5%, а готовые квартиры – на 7–10%. Наибольший рост цен прогнозируют в жилых комплексах, готовность которых превышает 50% и которые планируется сдать в эксплуатацию до конца года.