Купить квартиру все сложнее: цены в Чехии бьют рекорды

Недвижимость в Чехии продолжает дорожать, а в отдельных городах цены уже достигают рекордных уровней. В некоторых районах стоимость квадратного метра превышает 200 тысяч крон (примерно 415 тысяч гривен), что существенно усложняет покупку жилья для местных жителей.

Где в Чехии самое дорогое жилье?

Аналитики RealityMix информируют, где больше всего подорожало жилье в Чехии и какие в апреле 2026 года цены.

Читайте также В Европе отказываются от домов: как квартиры становятся основным жильем

Средняя цена квартир в Праге превышает 151 тысячу крон за квадратный метр (около 314 тысяч гривен), а в центральных районах достигает более 200 тысяч (примерно 415 тысяч гривен).

В Брно показатели ниже – около 121 тысячи крон (ориентировочно 206 тысяч гривен).

Кроме Праги и Брно, существенный рост цен фиксируют и в других городах:

в Пльзене средняя стоимость квадратного метра превышает 85 тысяч крон (около 176 тысяч гривен);

в Оломоуце приближается к 90 тысячам (примерно 187 тысяч гривен);

в Либерце цены уже пересекли отметку в 80 тысяч крон (около 166 тысяч гривен).

В то же время в наиболее доступных регионах, таких как Усти-над-Лабем или Карловы Вары, жилье все еще можно найти в пределах 45 – 60 тысяч крон за квадратный метр (примерно 93 – 124 тысячи гривен), хотя и там наблюдается постепенное подорожание.

Насколько быстро растут цены?

Как сообщает TN.cz, цены на жилье в Чехии продолжают расти неравномерно. Больше всего дорожают старые квартиры – в некоторых случаях их стоимость увеличивается на 18% в год, а иногда даже превышает 25%. В то же время новостройки также остаются дорогими: средняя цена здесь уже превышает 130 тысяч крон (270 тысяч гривен) за квадратный метр, хотя темпы роста несколько медленнее.

Почему жилье становится менее доступным?

Существенный рост цен влияет на доступность жилья. Чехи вынуждены тратить на него все большую часть доходов – в среднем около 22%, а в отдельных случаях – до 40%.

Это означает, что покупка квартиры часто требует многолетних сбережений или кредита, который существенно нагружает бюджет домохозяйства.

Одной из ключевых причин подорожания остается дефицит нового строительства нового строительства: объемы ввода жилья не покрывают спрос, что и в дальнейшем подталкивает цены вверх.

Дополнительно на цены влияют:

высокая стоимость строительства и материалов;

длительные процедуры согласования новых проектов;

рост спроса со стороны инвесторов.

Аналитики ожидают, что без увеличения темпов строительства цены на жилье и в дальнейшем будут оставаться высокими или продолжат расти.

Что это означает для украинцев и иностранцев?

Для иностранцев, в частности украинцев, которые рассматривают Чехию для жизни или инвестиций, это означает высокий порог входа на рынок.

В то же время дорогой рынок может делать аренду более распространенным вариантом, чем покупку, особенно в крупных городах.

Где в Европе можно купить самое дешевое жилье, а где цены достигают почти миллиона евро?

Люксембург в 2026 году стал самой дорогой столицей Европы для покупки жилья, где средняя цена квартиры превышает 960 тысяч евро. В тройку лидеров также входят Копенгаген и Берн, что отражает высокие доходы населения и ограниченное предложение жилья. В то же время в крупных городах, таких как Лондон и Париж, недвижимость тоже остается очень дорогой, хотя доступность жилья там ухудшается.

Самые дешевые квартиры предлагают в столицах Юго-Восточной Европы, в частности в Скопье, где жилье можно приобрести примерно за 65 тысяч евро. Низкие цены там объясняются слабым экономическим развитием и меньшим спросом со стороны инвесторов.

На этом фоне Киев выглядит дороже самых дешевых столиц, но все еще значительно доступнее, чем большинство западноевропейских городов.