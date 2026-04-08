Каким будет социальное жилье на Миколайчука?
Проект разработали как часть экосистемы "Незламні" с акцентом на создание удобной среды для жизни, сообщает Львовский городской совет.
Смотрите также Не Ужгород и не Львов: где в 2026 году больше всего вырос спрос на аренду
Речь идет не только о домах, а о полноценном жилом комплексе для различных категорий жителей – ветеранов, детей-сирот и других социально уязвимых групп.
Комплекс также учитывает потребности людей, которые проходят реабилитацию. В проекте предусмотрели решения, которые должны облегчить повседневную жизнь и способствовать взаимодействию между жителями.
Как будет выглядеть проект / Иллюстрации Львовского городского совета
Застройку интегрируют в сложный рельеф участка. Внутренние дворы ориентируют на зеленые холмы Збоищ, что формирует открытое пространство и добавляет естественного окружения.
В проекте предусмотрели различные типы жилья. В частности, мини-студии с общими пространствами, а также традиционные квартиры различной площади.
Кровли домов будут использовать как дополнительные функциональные зоны. Там планируют обустроить теплицы и пространства для ежедневного пользования. Также в комплексе предусмотрели зеленый пешеходный променад, общественную площадь, зоны отдыха и детские площадки.
Кто победил в конкурсе и как будут финансировать строительство?
В конкурсе приняли участие 48 авторов и авторских коллективов, которые подали 17 проектов. По решению жюри определили трех победителей.
Первое место получил проект под шифром 221520, который разработала команда Юлиана Чаплинского вместе с Владимиром Йосипчуком, Богданом Думичем, Людмилой Жаловаги, Александром Переновским и Анастасией Сытник.
Проект-победитель имеет четкую планировочную структуру с разделением на отдельные кварталы. Это позволяет реализовывать его поэтапно без потери целостности замысла, а также формирует новые пространственные связи в пределах района. Предложенные технико-экономические показатели являются реалистичными и одновременно содержат определенный запас, что открывает потенциал для возможного снижения плотности на следующих стадиях проектирования. Проект предлагает баланс между технологичностью, экономической целесообразностью и высоким архитектурным качеством среды. Важно также, что предложенные решения не только организуют пространство, но и создают предпосылки для формирования сообщества, предлагая различные публичные пространства и сценарии взаимодействия.
Второе место заняла команда из Днепра, третье – львовская студия "Дроздов и Партнеры".
Строительство реализуют в рамках кредитно-грантовой программы при поддержке Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка. Министерство развития общин и территорий вместе с ЕИБ провело отбор общин, которые получат финансирование в виде грантов и кредитов сроком до 30 лет. В перспективе этот комплекс может стать частью муниципального жилищного фонда для социально уязвимых категорий населения.
Кто сможет получить социальное жилье?
В Украине запускают социальную аренду жилья для людей с низкими доходами, включая внутренне перемещенных лиц и молодые семьи.
Социальная аренда предусматривает долгосрочную аренду по сниженной стоимости, с возможностью впоследствии стать владельцем жилья через выкуп.