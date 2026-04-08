Каким будет социальное жилье на Миколайчука?

Проект разработали как часть экосистемы "Незламні" с акцентом на создание удобной среды для жизни, сообщает Львовский городской совет.

Речь идет не только о домах, а о полноценном жилом комплексе для различных категорий жителей – ветеранов, детей-сирот и других социально уязвимых групп.

Комплекс также учитывает потребности людей, которые проходят реабилитацию. В проекте предусмотрели решения, которые должны облегчить повседневную жизнь и способствовать взаимодействию между жителями.

Как будет выглядеть проект / Иллюстрации Львовского городского совета

Застройку интегрируют в сложный рельеф участка. Внутренние дворы ориентируют на зеленые холмы Збоищ, что формирует открытое пространство и добавляет естественного окружения.

В проекте предусмотрели различные типы жилья. В частности, мини-студии с общими пространствами, а также традиционные квартиры различной площади.

Кровли домов будут использовать как дополнительные функциональные зоны. Там планируют обустроить теплицы и пространства для ежедневного пользования. Также в комплексе предусмотрели зеленый пешеходный променад, общественную площадь, зоны отдыха и детские площадки.

Кто победил в конкурсе и как будут финансировать строительство?

В конкурсе приняли участие 48 авторов и авторских коллективов, которые подали 17 проектов. По решению жюри определили трех победителей.

Первое место получил проект под шифром 221520, который разработала команда Юлиана Чаплинского вместе с Владимиром Йосипчуком, Богданом Думичем, Людмилой Жаловаги, Александром Переновским и Анастасией Сытник.

Марина Пелещак Член жюри и руководитель городского управления пространственного планирования Проект-победитель имеет четкую планировочную структуру с разделением на отдельные кварталы. Это позволяет реализовывать его поэтапно без потери целостности замысла, а также формирует новые пространственные связи в пределах района. Предложенные технико-экономические показатели являются реалистичными и одновременно содержат определенный запас, что открывает потенциал для возможного снижения плотности на следующих стадиях проектирования. Проект предлагает баланс между технологичностью, экономической целесообразностью и высоким архитектурным качеством среды. Важно также, что предложенные решения не только организуют пространство, но и создают предпосылки для формирования сообщества, предлагая различные публичные пространства и сценарии взаимодействия.

Второе место заняла команда из Днепра, третье – львовская студия "Дроздов и Партнеры".

Строительство реализуют в рамках кредитно-грантовой программы при поддержке Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка. Министерство развития общин и территорий вместе с ЕИБ провело отбор общин, которые получат финансирование в виде грантов и кредитов сроком до 30 лет. В перспективе этот комплекс может стать частью муниципального жилищного фонда для социально уязвимых категорий населения.

Кто сможет получить социальное жилье?