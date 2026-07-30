"Эконом" дороже "премиум": какие цены на жилье в Хмельницком

В Хмельницком растут цены сразу в нескольких сегментах рынка жилья. Самыми дорогими остаются трехкомнатные квартиры, а квадратный метр жилья в городе стоит более чем в два раза дороже, чем в области.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке в Хмельницком

В конце июля медианная цена однокомнатной квартиры в Хмельницком составляет 43 тысячи долларов. Двухкомнатные квартиры стоят 59 тысяч долларов, а трехкомнатные – 71 тысячу долларов, сообщает ЛУН.

За год больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 20%. Двухкомнатные подорожали на 18%, а трехкомнатные – на 15%. Подобный рост в настоящее время демонстрируют и другие города центральной и западной Украины, где на рынок влияют внутренняя миграция, ситуация с безопасностью и спрос на жилье в больших областных центрах.

На рынке частных домов разрыв между городом и областью еще более ощутим. В Хмельницком квадратный метр стоит 751 доллар, а медианная площадь дома составляет 120 квадратных метров. В области квадратный метр стоит 344 доллара, а медианная площадь – 90 квадратных метров. Более высокая цена в самом городе связана прежде всего с расположением и доступом к работе, услугам и городской инфраструктуре.

Какова стоимость квадратного метра в новостройках Хмельницкого

Средняя стартовая цена квадратного метра в новостройках в конце июля составляет 36,9 тысячи гривен.

Бизнес-класс стоит 39,2 тысячи гривен за квадратный метр, эконом – 39 тысяч, премиум – 38 тысяч, а комфорт – 36 тысяч гривен. Такое распределение выглядит нетипично: экономкласс почти сравнялся с бизнес-классом и даже дороже премиум-класса.

Сколько стоит аренда квартир в Хмельницком

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 12,5 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатная стоит 14 тысяч гривен, а трехкомнатная – 15 тысяч.

Хмельницкий при этом остается дешевле, чем часть других городов запада Украины. На стоимость аренды влияют внутренняя миграция, спрос на относительно более безопасные города и ограниченное предложение жилья. В преддверии осени спрос также традиционно растет.

Напомним, что в Виннице в конце июля также выросли цены на жилье, причем больше всего подорожали однокомнатные квартиры. В то же время стоимость квадратного метра в новостройках там заметно выше, чем в Хмельницком. Аренда в Виннице также остается дороже