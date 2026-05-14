Квартиры подорожали, аренда – почти нет: какие сейчас цены на жилье в Житомире

Цены на жилье в Житомире заметно выросли как на вторичном, так и на первичном рынке. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры и квадратный метр в новостройках, тогда как аренда остается стабильной.

Сколько стоят квартиры в Житомире?

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в этом году предлагают в среднем за 49 тысяч долларов. В мае прошлого года стоимость такого жилья была около 45 тысяч долларов, сообщает ЛУН.

Двухкомнатные квартиры за год подорожали еще заметнее. Если в мае 2025 года медианная цена держалась на уровне 58 тысяч долларов, то теперь она выросла до 65,5 тысяч долларов.

На вторичном рынке Житомира самыми дорогими остаются трехкомнатные квартиры. В мае 2026 года их медианная стоимость составляет 71 тысячу долларов. Год назад такое жилье продавали примерно за 65 тысяч долларов.

Какова стоимость квадратного метра в Житомире?

Заметно выросли цены и на первичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Житомира сейчас составляет 39,5 тысячи гривен. В мае 2025 года показатель был около 30 тысяч гривен. В то же время количество новостроек в городе остается относительно стабильным.

Самым дорогим сегментом на первичном рынке Житомира остается бизнес-класс. В мае 2026 года квадратный метр в таких новостройках стоит в среднем 42 тысячи гривен. Год назад цены были на уровне примерно 31 тысячи гривен за квадратный метр.

Жилье комфорт-класса сейчас продают в среднем по 38,8 тысячи гривен за квадратный метр. В мае 2025 года показатель составлял около 30 тысяч гривен.

В экономклассе существенных изменений за год не зафиксировали. Средняя цена квадратного метра сейчас составляет около 34 тысяч гривен, что почти соответствует уровню прошлого года.

Сколько стоит аренда в Житомире?

Аренда квартир в Житомире также постепенно дорожает. Самые высокие цены сейчас фиксируют на трехкомнатное жилье. В мае 2026 года его арендуют в среднем за 13 тысяч гривен в месяц. Год назад цена составляла около 12 тысяч гривен.

Двухкомнатные квартиры сейчас сдают примерно за 12,5 тысячи гривен. В мае 2025 года аренда такого жилья стоила около 11 тысяч гривен.

Однокомнатные квартиры остаются самыми доступными на рынке аренды. Средняя стоимость такого жилья сейчас составляет 11 тысяч гривен в месяц. За год цены почти не изменились.

К слову, в Киеве и Львове стоимость однокомнатной квартиры составляет 17,5 тысячи и 19,9 тысячи гривен соответственно. Самым дорогим городом для аренды жилья остается Ужгород со стоимостью 22,1 тысячи гривен в месяц.

Эксперт по недвижимости Ирина Луханина в эксклюзивном комментарии 24 Каналу прогнозирует дальнейшее оживление рынка аренды в крупных городах в ближайшие месяцы. Наибольший интерес сосредотачивается на одно и двухкомнатных квартирах в хорошем состоянии и удобной локацией. В таких категориях цены могут вырасти еще на 5 – 10%.

Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?

Более половины украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году. Больше всего потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов. Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов.