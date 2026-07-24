Цены на квартиры могут вырасти уже осенью: что будет с ценами на жилье до конца 2026 года

До конца 2026 года резких скачков цен на жилье в Украине не прогнозируется. В то же время квартиры могут постепенно дорожать, а осенью рынок традиционно оживится.

Что будет с ценами на вторичном и первичном рынках

Во второй половине года покупатели и продавцы, скорее всего, будут действовать осторожно. По прогнозу руководителя сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, жилье будет дорожать в пределах инфляции и из-за роста стоимости строительства.

На вторичном рынке цены могут умеренно повыситься в гривнах. В то же время в долларовом эквиваленте они могут практически не измениться из-за колебаний курса. Часть владельцев будет и дальше откладывать продажу, в частности те, кто находится за границей и ждет улучшения ситуации с безопасностью.

В новостройках квадратный метр продолжит дорожать из-за более высоких цен на материалы, нехватки квалифицированных работников и дополнительных расходов застройщиков. Речь идет об обустройстве укрытий, резервного энергоснабжения и парковок. А спрос и в дальнейшем будут поддерживать программы "еОселя", "еВосстановление" и жилищные ваучеры для ВПЛ.

Наибольший спрос на квартиры ожидается в Киеве, Львове и Ужгороде, где цены на жилье и так уже высоки. В Одессе и Харькове спрос и цены могут восстанавливаться быстрее при относительно стабильной ситуации с безопасностью.

Укрытие и автономное энергоснабжение все чаще становятся основными критериями выбора, поэтому жилье с такими характеристиками будет пользоваться более высоким спросом как при покупке, так и на рынке аренды.

Как изменится рынок долгосрочной аренды

В августе – октябре возможен сезонный рост спроса и цен. Наибольшую активность прогнозируют в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске.

В прифронтовых городах арендные ставки, вероятно, останутся ниже, чем в более безопасных регионах. В то же время спрос там будут поддерживать внутренне перемещенные лица и военнослужащие.

Напомним, что в некоторых украинских городах аренда однокомнатной квартиры уже отнимает более половины средней зарплаты. Самая сложная ситуация в Ужгороде, где на такое жилье уходит около 75% дохода, а аренда двухкомнатной квартиры превышает средний месячный заработок.