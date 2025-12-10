Что дешевле: одно или двухэтажный дом в 2025 году: одно или двухэтажный дом

Украинцы все чаще рассматривают частные дома как альтернативу квартирам, однако ключевым остается вопрос стоимости строительства. Выбор между одним и двумя этажами напрямую влияет на бюджет, сроки возведения и дальнейшие расходы на содержание жилья.

Как этажность влияет на результат и стоимость?

Главная разница в стоимости между одноэтажным и двухэтажным домом заключается в фундаменте и крыше, пишет 24 Канал со ссылкой на строительные компании.

Одноэтажный дом требует большей площади фундамента и широкой крыши, что автоматически увеличивает расходы на бетон, арматуру, гидроизоляцию и кровельные материалы.

Двухэтажный вариант имеет компактную застройку, поэтому фундамент и крыша занимают меньшую площадь, даже при одинаковой общей квадратуры.

Важно! Если ориентироваться на популярную площадь в 120 квадратных метров, одноэтажный дом размещается на всем участке, тогда как двухэтажный позволяет уменьшить застройку почти вдвое. Если участок до 6 соток, двухэтажный дом часто становится единственным рациональным вариантом без потери комфорта.

Какой дом дешевле на этапе возведения коробки?

На этапе коробки двухэтажный дом в большинстве случаев будет значительно дешевле. Причиной является меньшая площадь фундамента и кровли, которые формируют значительную часть бюджета. Разница в цене может достигать от 15% до 25%.

Однако следует учитывать и другие расходы:

межэтажные перекрытия;

лестницы;

усиленные конструкции и стены.

Все эти элементы будут достаточно дорогими, поэтому эксперты чаще настаивают строить одноэтажное жилье. Также одноэтажные дома удобнее для людей старшего возраста и семей с маленькими детьми, ведь лестницы отсутствуют.

Влияет ли количество этажей на расходы на инженерные сети?

Инженерные коммуникации в одноэтажном доме проще и дешевле в реализации. В двухэтажном увеличивается длина труб, усиливается нагрузка на систему отопления и водоснабжения.

Также дороже обойдется вентиляция и электропроводка, ведь сети распределяются между этажами. Впрочем, разница в стоимости инженерии обычно не является критической в общем бюджете строительства и составляет несколько процентов от общих расходов.

Что выгоднее в эксплуатации после завершения строительства?

Одноэтажный дом обычно дешевле в обслуживании. Отопление равномернее, нет перепадов температур между этажами, теплопотери ниже из-за простой формы здания.

В двухэтажном доме верхний этаж часто требует дополнительного утепления и увеличенных расходов на отопление.

Как на стоимость влияет размер участка?

Размер земельного участка имеет большое значение для планирования строительства и выбора между одно и двухэтажным домом. На небольших участках двухэтажный дом позволяет сохранить место для двора, сада или хозяйственных построек. На просторных участках одноэтажная застройка выглядит выгоднее и есть возможность оформить экстерьер.

Как этажность влияет на скорость строительства?

Одноэтажные дома обычно строятся быстрее благодаря простой конструкции и меньшему количеству сложных узлов. В двухэтажных проектах больше этапов работ, дополнительные технические перерывы и сложные монтажные процессы, что увеличивает сроки строительства.

Сколько стоит построить дом из газоблока?