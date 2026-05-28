Бетон может отойти в прошлое: в мире продвигают более прочную и экологичную альтернативу

Традиционный бетон годами оставался основой мирового строительства, однако теперь его все чаще критикуют из-за больших выбросов углекислого газа. Вместо этого в отрасли активно продвигают "зеленый" бетон – материал, который может быть более долговечным и менее вредным для окружающей среды.

По данным Fair Planet, на производство обычного бетона приходится более 7% мировых выбросов углерода. Новые технологии должны сократить эти показатели благодаря уменьшению использования портландцемента и повторному использованию отходов промышленности.

Что такое "зеленый" бетон?

Экологический бетон выполняет те же функции, что и традиционный, однако отличается составом. Если в обычном бетоне основным компонентом является портландцемент, то в "зеленой" версии часть цемента заменяют переработанными промышленными материалами.

Чаще всего речь идет о летучей золе и доменном шлаке – побочные продукты угольной и металлургической промышленности. Использование таких компонентов позволяет сократить потребность в производстве нового цемента, а также уменьшает потребление воды при изготовлении смеси.

В университет University of the Built Environment отметили, что "зеленый" бетон производится с меньшими затратами энергии и имеет более низкий уровень выбросов CO2 по сравнению со стандартными смесями.

Почему производство обычного бетона считают проблемой?

При производстве портландцемента материалы нагревают до очень высоких температур. Именно этот процесс сопровождается значительными выбросами углекислого газа и большим использованием водных ресурсов.

Исследователи и экологи отмечают, что бетон остается одним из наиболее используемых материалов в мире, а потому его влияние на климат является критически важным. Как показало исследование университета, бетонная отрасль генерирует больше выбросов, чем авиационная индустрия.

Поэтому строительные компании и правительства разных стран все активнее ищут альтернативы, которые позволят декарбонизировать строительство.

Какие преимущества имеет новый материал?

Одним из главных преимуществ "зеленого" бетона называют долговечность. Из-за особенностей состава он менее проницаем для воды и выделяет меньше тепла во время затвердевания, что снижает риск образования трещин.

В строительной сфере даже существует шутка, что есть только два вида бетона – тот, который уже треснул, и тот, который еще треснет. Производители экологических смесей утверждают, что новая технология помогает избежать этой проблемы.

Впрочем, экологический бетон пока остается дороже традиционного. По данным Hunker, его стоимость может быть на 20 – 30% выше из-за ограниченного распространения технологии и меньших объемов производства.

Действительно ли глина с опилками утепляет дом?

Натуральные материалы могут обеспечить эффективное утепление дома без использования минеральной ваты дома без использования минеральной ваты или пенопласта. Речь идет о технологии на основе глины и растительных волокон, которая используется десятилетиями и позволяет уменьшить теплопотери и расходы на отопление.

Как объясняют специалисты, эффективность достигается благодаря структуре материала. Растительные волокна создают поры с воздухом, который имеет низкую теплопроводность, а глина обеспечивает прочность и стабильность конструкции.