За даними Fair Planet, на виробництво звичайного бетону припадає понад 7% світових викидів вуглецю. Нові технології мають скоротити ці показники завдяки зменшенню використання портландцементу та повторному використанню відходів промисловості.

Що таке "зелений" бетон?

Екологічний бетон виконує ті самі функції, що й традиційний, однак відрізняється складом. Якщо у звичайному бетоні основним компонентом є портландцемент, то у "зеленій" версії частину цементу замінюють переробленими промисловими матеріалами.

Найчастіше йдеться про летючу золу та доменний шлак – побічні продукти вугільної та металургійної промисловості. Використання таких компонентів дозволяє скоротити потребу у виробництві нового цементу, а також зменшує споживання води під час виготовлення суміші.

В університет University of the Built Environment зазначили, що "зелений" бетон виробляється з меншими витратами енергії та має нижчий рівень викидів CO2 порівняно зі стандартними сумішами.

Чому виробництво звичайного бетону вважають проблемою?

Під час виробництва портландцементу матеріали нагрівають до дуже високих температур. Саме цей процес супроводжується значними викидами вуглекислого газу та великим використанням водних ресурсів.

Дослідники та екологи наголошують, що бетон залишається одним із найбільш використовуваних матеріалів у світі, а тому його вплив на клімат є критично важливим. Як показало дослідження університету, бетонна галузь генерує більше викидів, ніж авіаційна індустрія.

Через це будівельні компанії та уряди різних країн дедалі активніше шукають альтернативи, які дозволять декарбонізувати будівництво.

Які переваги має новий матеріал?

Однією з головних переваг "зеленого" бетону називають довговічність. Через особливості складу він менш проникний для води та виділяє менше тепла під час затвердіння, що знижує ризик утворення тріщин.

У будівельній сфері навіть існує жарт, що є лише два види бетону – той, який уже тріснув, і той, який ще трісне. Виробники екологічних сумішей стверджують, що нова технологія допомагає уникнути цієї проблеми.

Втім, екологічний бетон поки що залишається дорожчим за традиційний. За даними Hunker, його вартість може бути на 20 – 30% вищою через обмежене поширення технології та менші обсяги виробництва.

