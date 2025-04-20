5 цветов, в которые не стоит красить ванную комнату, и чем их заменить

Некоторые цвета стен в ванной комнате будут выглядеть плохо. И чтобы случайно не создать неудачный дизайн, лучше запомнить, какие тона могут стать вашей худшей идеей во время ремонта.

С основными цветами краски всегда следует быть осторожными, поскольку в большем количестве они могут создать ощущение холода, стерильности или даже видимого шока. Недаром дизайнеры убеждают, что основной цвет частично создает атмосферу в помещении, пишет 24 Канал, ссылаясь на Livingetc.

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Лососево-розовый

Этот ретрооттенок снова в тренде, поэтому дизайнеры хотят подчеркнуть,, что для ванных комнат его лучше не использовать. На фоне белой сантехники он будет создавать неприятный контраст.

Мы видим лососевый, как и персиковые оттенки, цветами старомодных ванных комнат. Лучше всего они сочетаются с соответствующей плиткой 80-х годов. Проблема таких тонов в том, что они не имеют современного вида и не слишком приятны под искусственным освещением,

– комментируют дизайнеры.

Вместо этого лучше использовать румяно-розовый или темно-розовый оттенки. "Они все еще мягкие, но достаточно современные и прекрасно сочетаются с матово-черными или хромированными светильниками", – добавляют специалисты.

Нежно-розовая ванная комната / Фото Matthew Williams

Яркие неоновые оттенки

Неоновым цветам есть место в современных интерьерах, но не в ванной комнате.

Я бы никогда не покрасила туалетную комнату в чрезвычайно яркий цвет, например ярко-желтый или ярко-розовый. Есть вариант выбрать большую капризную, смягченную версию этих цветов,

– говорит нью-йоркский дизайнер Рэйчел Шерман.

В ванной комнате должна царить атмосфера спокойствия и расслабления. Выбор более приглушенных цветов, как предлагает Рэйчел, поможет достичь этой цели. Масляно-желтый, который называют трендом 2025 года, как раз такой. А среди розовых можно выбрать пудровый.

Пудрово-розовая зона раковины с мраморной стойкой / Фото Kristin Francis

Шалфейный зеленый

Шалфейно-зеленый долго был трендом в дизайне – его считали лучшим среди всех зеленых тонов в 2023 – 2024 годах. Однако начиная с 2025-го дизайнеры советуют его избегать.

Хотя это привлекательный и спокойный оттенок, для ванной можно выбрать что-то интереснее, говорят эксперты: "Если вы любите зеленый цвет, то существует целый мир, кроме шалфея. Подумайте о насыщенные лесные тона для настроения и глубины, свежий эвкалипт для спа-ощущения или фисташковый, который, по нашему мнению, является одним из самых выдающихся оттенков года".

Лесово-зеленая ванная комната / Фото Ca'Pietra

Белый

Современная белая ванная комната может показаться классической и простой, как глоток свежего воздуха. Однако она также может казаться слишком стерильной и холодной, напоминая стены в клинике.

Это особенно актуально для небольших ванных комнат с меньшим количеством естественного света, где белоснежность создает дискомфорт.

Я бы избегала белой, грязно-белой или светло-серой краски, которая покрывает всю туалетную комнату,

– говорит Минди Келсон О'Коннор, основательница архитектурного бюро в Филадельфии.

В общем белый можно использовать в ванных комнатах, но вводить его лучше с помощью узора или принта, как на фото ниже.

Белая ванная комната с принтованными обоями / Фото Erin Kelly

Темно-синий

Хотя темно-синий цвет уже давно стал популярным для создания контраста в ванных комнатах, в 2025 году он станет слишком употребляемым. К тому же для маленьких ванных комнат этот тон будет слишком тусклым. Альтернативная – светлые джинсовые тона.

Светлая ванная комната, обшита наполовину голубыми панелями / Фото West One Bathroom

Голубой деним имеет непринужденный вид, а затем добавляет живой, легкой элегантности, которая нужна в ванной комнате. А еще он идеально сочетается как со светлой натуральной древесиной, так и с холодными металлами (от матовой латуни до состаренной бронзы).