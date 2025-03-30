Дизайнеры говорят, что ретро-цвета – это способ наполнить дом ностальгическим вдохновением и создать личностное пространство. Этот тренд не эксперты придумали, а сформировали сами хозяева, создавая соответствующий спрос, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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Терракота

Уголок гостиной с терракотовой гаммой 80-х / Фото Jennie Bishop

Терракотовый декор соответствует основным цветовым тенденциям 80-х годов. Здесь дизайнер Дженни Бишоп из студии Gild обустроила гостиную с терракотовым уголком, который, хоть и ретро, а имеет современный вид.

"1980-е годы серьезно возвращаются в интерьеры, и это пространство является доказательством того, что ретро может быть свежим, а не китчевым. Теплая терракота, лиловые цвета и золотистая охра – все классические оттенки 80-х – здесь переосмысленные с насыщенными текстурами, смелыми узорами и художественной отделкой стен", – прокомментировала свою работу дизайнер.

Нежно-розовый

Комната с гипсовыми розовыми стенами / Фото Benjamin Moore

Подобно терракоте, мягкая розовая штукатурка может создать изящный ретро-облик, не перегружая комнату яркими оттенками.

Важно выбирать именно мягкие, приглушенные розовые тона, а не "сладкие пастельные".

Лесной зеленый

Гостиная с синими стенами и зеленым глянцевым камином / Фото Benjamin Moore

Темные оттенки зеленого и бирюзового напоминают о многослойных интерьерах 80-х, но они достаточно универсальны.

"Лесная зелень является еще одним ключевым оттенком, который возвращается, особенно на кухнях, домашних кабинетах и даже спальнях и даже спальнях", – говорят дизайнеры.

Фиолетовый

Фиолетовая тумба в нейтральной гостиной / Фото Studio Duggan

Идеи фиолетовых комнат в последнее время возрождаются. Это смелый цвет, который неразрывно связан с гламуром дизайна 80-х. В современных интерьерах он имеет уверенный вид, а еще создает эффект неожиданности, даже если его внесли только один раз.

Неоновый розовый

Максималистская комната с красочным декором / Фото Nadia Watts Interior Design

Неоновые цвета без внимания оставить нельзя, убеждают дизайнеры. В последнее время они наблюдают за тем, как неоново-розовый "проникает" в современные дома. В 80-е это был веселый и немного бунтарский цвет, а сейчас это отличный способ добавить индивидуальности в интерьер.