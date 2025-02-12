Говорится о тренде на мебель с юбкой. Правда, в 2025 году это не только привычные рюши, а еще так называемая коробчатая складка, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Livingetc.

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Тренд на мебель с юбкой вернулся

Дизайнеры убеждают, что в "этом дополнительном лоскутке ткани, который свисает с краев дивана или тахт есть что-то непостижимо волшебное". Недавнее возрождение вещей, украшенных юбками, экспертов не удивляет. Это еще один пример адаптации лучших черт традиционного стиля к современным тенденциям в дизайне.

Все хорошее возвращается. Мебель с юбкой, безусловно, снова в тренде. Мы считаем, что люди отходят от современного и минималистичного вида и наслаждаются немного традиционным дизайном, который мы все любили в наших домах,

– прокомментировал нью-йоркский дизайнер интерьера Аналисс Тафт-Гертсен.

Ванную комнату стилизовали ковром и креслом с юбкой / Фото Avery Cox Design

Но это не единственная причина роста спроса на мебель с юбкой. Дело в том, что они также смягчают интерьер, "добавляя тканевого элемента вместо сплошной панели".

Поставить такую мебель в гостиной – это простой способ создать уютное пространство без использования дополнительного текстиля. К тому же мебель с юбкой хорошо экономит пространство – за ней или под ней можно хранить вещи, убеждают эксперты.

Бежевая гостиная с трендовыми диванами / Фото W Design Collective

Мебель с юбкой, возможно, является трендом прошлого, но я с удовольствием возвращаюсь к нему. И еще лучшая новость заключается в том, что вам не нужно покупать целый новый диван или предмет мебели, чтобы принять этот тренд – юбку можно сделать собственноручно,

– пишет редактор дизайнерского журнала Оливия Вулф.

Среди множества тканей дизайнеры советуют выбирать лен или бархат, хотя на самом деле подойдет любая качественная ткань.