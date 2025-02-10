В переоборудование гаража Кристина и Джефф Стармеры вложили 68 тысяч долларов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun. В проекте участвовала вся семья, которая, к слову, владеет местной компанией, специализирующейся на строительстве и реконструкциях.

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Как выглядит переоборудованный гараж

Гараж площадью 5,5 на 6 метра превратили в стильную и современную квартиру. Внутри есть спальня, кухня, ванная комната и гостиная. Супруги также позаботились об энергоэффективных окнах, систему кондиционирования и даже миниатюрный сад на прилегающей территории.

Мы хотели, чтобы наш сын жил в красивом месте, словно в роскошной квартире. Это оказалось идеальным решением: он самостоятельный, но может в любой момент заглянуть на чашку кофе,

– поделилась мама.

Сначала ее сын планировал арендовать жилье, но родители предложили переделать гараж. Это дало возможность парню сэкономить на аренде. Родителям он платил символические 400 долларов в месяц, а рыночная цена в регионе составляет 1500 долларов.

Новая квартира в здании гаража / Фото SWNS

Теперь пара может зарабатывать на аренде

Сын прожил в новой квартире один год. Теперь он переехал в Нью-Йорк, где занимается развитием собственного онлайн-бизнеса. Сейчас гараж используют для ночлега гостей, но супруги будут искать арендаторов.

Семья вдохновилась собственным результатом, поэтому создала еще одну компанию. Она специализируется на переоборудовании гаражей.