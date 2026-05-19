Оформили дарение жилья: что важно знать еще до подписания документов

Дарственная позволяет быстрее передать квартиру родственнику, чем оформлять наследство. В то же время владельцы недвижимости часто не знают, какие налоги придется заплатить и в каких случаях сделку могут оспорить.

Что такое договор дарения?

Как отмечает Министерство юстиции, договором дарения является документ, подтверждающий безвозмездную передачу имущества другому человеку.

Дарственную можно оформить как на близкого родственника, так и на постороннее лицо. После подписания договора и государственной регистрации предыдущий владелец фактически теряет права на недвижимость.

Передать право собственности на имущество можно как сразу, так и в будущем с прописанными условиями для наступления подарка (свадьба, рождение ребенка и т.д.). В любом случае квартира или дом передаются одариваемому безвозмездно, без ожидания чего-то взамен,

– объясняет директор АН "Маяк" Мила Глушак.

Чем отличается дарственная от завещания?

Дарственная и завещание одинаково передают недвижимость другому человеку, однако работают эти механизмы по-разному. Если подписать договор дарения, квартира или дом сразу переходят в собственность одаряемого. В случае с завещанием наследник получает имущество только после смерти владельца.

Завещание можно изменить или отменить в любой момент. Кроме того, закон определяет круг наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если их не указали в документе.

С дарственной ситуация сложнее. После переоформления жилья вернуть его обратно без суда практически невозможно, а другие родственники уже не могут претендовать на подаренную квартиру или дом.

Важно! Юристы также предостерегают от попыток скрыть продажу недвижимости под видом дарения. Если в суде докажут, что стороны фактически заключили договор купли-продажи, такую сделку могут признать недействительной.

Рискованной может быть и ситуация, когда человек дарит единственное жилье постороннему лицу. После оформления документов бывший владелец теряет право распоряжаться квартирой и не может самостоятельно отменить сделку.

Как оформить договор дарения?

Оформление дарственной происходит через нотариуса по месту регистрации одной из сторон или по месту расположения недвижимости. Для подписания договора даритель и одаряемый должны присутствовать лично.

Чтобы оформить дарение, надо иметь:

документ, подтверждающий право собственности;

технический паспорт на жилье;

документ об оценке недвижимости;

справка о зарегистрированных лицах;

письменное согласие второго супруга, если квартиру приобрели в браке;

разрешение органов опеки, если среди владельцев или зарегистрированных лиц есть дети.

В некоторых случаях нотариус также может попросить дополнительные документы, если возникают вопросы относительно права собственности или состава зарегистрированных жильцов. После проверки документов нотариус удостоверяет соглашение и регистрирует нового владельца в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Какие основные расходы при оформлении дарственной?

Оформление дарственной может стоить несколько тысяч гривен, ведь кроме нотариуса придется оплатить оценку жилья и государственные платежи.

Основные расходы обычно это:

Нотариальные услуги. Цена зависит от стоимости квартиры и сложности договора, обычно от 4 500 гривен.

Государственная пошлина. Оплачивается за регистрацию права собственности. Сумма может меняться в зависимости от стоимости квартиры.

Оценка имущества. Нужна для определения базы налогообложения. Стоимость оценки – 1 000 гривен, может увеличиться в зависимости от типа и размера квартиры.

Сумма налогов зависит от того, кому именно дарят жилье:

Налоги не платят , если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене.

5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – если одаренный является другим родственником или посторонним лицом.

18% НДФЛ и 5% военного сбора – если одаренный не является гражданином Украины.

Оплачивает ли новый владелец долги за коммунальные услуги?

Автоматически долги не переходят к новому владельцу только из-за факта дарения жилья. Однако на практике коммунальные предприятия могут требовать погашения задолженности или отказывать в переоформлении лицевых счетов до полного расчета.

Поэтому перед оформлением дарственной стоит взять справки об отсутствии долгов и проверить все платежи за квартиру или дом. Такая проверка помогает избежать конфликтов после переоформления недвижимости.