Укр Рус
Недвижимость Тренды и вдохновение Это не просто кухня: 6 трендов 2026 года, которые изменят ваше представление об интерьере
19 сентября, 18:19
2

Это не просто кухня: 6 трендов 2026 года, которые изменят ваше представление об интерьере

Алена Захарова
Основні тези
  • В 2026 году кухни будут отличаться теплыми природными оттенками, текстурами и интегрированными технологиями, такими как скрытые шкафы и встроенная техника.
  • Дизайн кухни будет включать натуральные материалы, модульная мебель и декоративное освещение, подчеркивающее элементы интерьера.

В 2026 году кухня станет не только местом для приготовления пищи, но и центром стиля и технологий. Эксперты прогнозируют отход от стерильного белого цвета и глянцевых поверхностей в пользу теплых оттенков, текстур и интегрированных технологий.

Как пишут специалисты издания Real Simple, особое внимание в 2026 году уделяют текстурам, передает 24 Канал.

Смотрите также Какой цвет для пола выбрать: что будет в тренде в 2026 году

Что будет в тренде в 2026 году?

  • Цвета

Эксперты отмечают, что люди уже устали от монохромных белых интерьеров и теперь будут выбирать теплые природные оттенки, такие как:

  • оливковый,
  • терракотовый,
  • глубокий синий.

Эти цвета создают уютную атмосферу и добавляют глубины пространства.

  • Текстуры

Особое внимание уделяют текстурам:

  • фасады с вертикальной фрезеровкой,
  • матовые и суперматовые поверхности, которые не оставляют отпечатков пальцев, становятся все более популярными.

Эти элементы добавляют динамики и элегантности современным кухням.


Матовые фасады и вертикальные линии / Фото Pinterest

  • Скрытые шкафы и встроенная техника

Интегрированные решения становятся основой современной кухни. "Скрытые" холодильники, встроенные в шкафы из белого дуба, становятся новым стандартом. Такие решения позволяют сохранить чистые линии и минималистичный вид кухни.

  • Натуральные материалы

Популярность приобретают природные материалы:

  • дерево,
  • камень,
  • мрамор,
  • бетон.

Они добавляют кухне текстурности, тепла и ощущение эко-стиля.


Кухня с использованием природных материалов / Фото Pinterest

  • Модульная и трансформируемая мебель

Как пишет The Kitchn, гибкие системы с выдвижными элементами и трансформируемыми рабочими поверхностями позволяют адаптировать кухню под различные задачи, экономить пространство и делать интерьер максимально функциональным.

  • Освещение как элемент дизайна

Теперь освещение не только функциональное, но и декоративное: светодиодные ленты под шкафами, точечные светильники над рабочей поверхностью и подсветка полок создают атмосферу и подчеркивают элементы дизайна.

Какой цвет пола будет в тренде в 2026 году?

  • Ранее мы писали, что в 2026 году популярным будет пол в теплых цветах. Дизайнеры рекомендуют выбирать пастельные голубые и зеленые оттенки, с возможностью добавить яркий акцент, например, красный.
  • В 2026 году в моде будут простота, практичность и экологичность. Специалисты отмечают, что клиенты хотят что-то уникальное, но одновременно легкое в уходе. Поэтому пол должен быть не только красивым, но и функциональным.