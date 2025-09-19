В 2026 году кухня станет не только местом для приготовления пищи, но и центром стиля и технологий. Эксперты прогнозируют отход от стерильного белого цвета и глянцевых поверхностей в пользу теплых оттенков, текстур и интегрированных технологий.

Как пишут специалисты издания Real Simple, особое внимание в 2026 году уделяют текстурам, передает 24 Канал.

Что будет в тренде в 2026 году?

Цвета

Эксперты отмечают, что люди уже устали от монохромных белых интерьеров и теперь будут выбирать теплые природные оттенки, такие как:

оливковый,

терракотовый,

глубокий синий.

Эти цвета создают уютную атмосферу и добавляют глубины пространства.

Текстуры

Особое внимание уделяют текстурам:

фасады с вертикальной фрезеровкой,

матовые и суперматовые поверхности, которые не оставляют отпечатков пальцев, становятся все более популярными.

Эти элементы добавляют динамики и элегантности современным кухням.



Матовые фасады и вертикальные линии / Фото Pinterest

Скрытые шкафы и встроенная техника

Интегрированные решения становятся основой современной кухни. "Скрытые" холодильники, встроенные в шкафы из белого дуба, становятся новым стандартом. Такие решения позволяют сохранить чистые линии и минималистичный вид кухни.

Натуральные материалы

Популярность приобретают природные материалы:

дерево,

камень,

мрамор,

бетон.

Они добавляют кухне текстурности, тепла и ощущение эко-стиля.



Кухня с использованием природных материалов / Фото Pinterest

Модульная и трансформируемая мебель

Как пишет The Kitchn, гибкие системы с выдвижными элементами и трансформируемыми рабочими поверхностями позволяют адаптировать кухню под различные задачи, экономить пространство и делать интерьер максимально функциональным.

Освещение как элемент дизайна

Теперь освещение не только функциональное, но и декоративное: светодиодные ленты под шкафами, точечные светильники над рабочей поверхностью и подсветка полок создают атмосферу и подчеркивают элементы дизайна.

