Укр Рус
Нерухомість Тренди і натхнення Це не просто кухня: 6 трендів 2026 року, які змінять ваше уявлення про інтер'єр
19 вересня, 18:19
2

Це не просто кухня: 6 трендів 2026 року, які змінять ваше уявлення про інтер'єр

Альона Захарова
Основні тези
  • У 2026 році кухні будуть вирізнятися теплими природними відтінками, текстурами та інтегрованими технологіями, такими як приховані шафи та вбудована техніка.
  • Дизайн кухні включатиме натуральні матеріали, модульні меблі та декоративне освітлення, що підкреслює елементи інтер'єру.

У 2026 році кухня стане не лише місцем для приготування їжі, а й центром стилю та технологій. Експерти прогнозують відхід від стерильного білого кольору та глянцевих поверхонь на користь теплих відтінків, текстур та інтегрованих технологій.

Як пишуть фахівці видання Real Simple, особливу увагу у 2026 році приділяють текстурам, передає 24 Канал. 

Дивіться також Який колір для підлоги обрати: що буде у тренді у 2026 році 

Що буде у тренді у 2026 році?

  • Кольори

Експерти відзначають, що люди вже втомилися від монохромних білих інтер'єрів і тепер обиратимуть теплі природні відтінки, такі як:

  • оливковий,
  • теракотовий,
  • глибокий синій. 

Ці кольори створюють затишну атмосферу та додають глибини простору.

  • Текстури

Особливу увагу приділяють текстурам: 

  • фасади з вертикальним фрезеруванням,
  • матові та суперматові поверхні, які не залишають відбитків пальців, стають все більш популярними. 

Ці елементи додають динаміки та елегантності сучасним кухням.


Матові фасади та вертикальні лінії / Фото Pinterest

  • Приховані шафи та вбудована техніка

Інтегровані рішення стають основою сучасної кухні. "Приховані" холодильники, вбудовані в шафи з білого дуба, стають новим стандартом. Такі рішення дозволяють зберегти чисті лінії та мінімалістичний вигляд кухні.

  • Натуральні матеріали

Популярність здобувають природні матеріали: 

  • дерево,
  • камінь,
  • мармур,
  • бетон. 

Вони додають кухні текстурності, тепла та відчуття еко-стилю.


Кухня з використанням природних матеріалів / Фото Pinterest

  • Модульні та трансформовані меблі

Як пише The Kitchn, гнучкі системи з висувними елементами та трансформованими робочими поверхнями дозволяють адаптувати кухню під різні завдання, економити простір та робити інтер'єр максимально функціональним.

  • Освітлення як елемент дизайну

Тепер освітлення не лише функціональне, а й декоративне: світлодіодні стрічки під шафами, точкові світильники над робочою поверхнею та підсвічування полиць створюють атмосферу та підкреслюють елементи дизайну.

Який колір підлоги буде у тренді у 2026 році?

  • Раніше ми писали, що у 2026 році популярною буде підлога у теплих кольорах. Дизайнери рекомендують обирати пастельні блакитні й зелені відтінки, з можливістю додати яскравий акцент, наприклад, червоний.
  • У 2026 році в моді будуть простота, практичність та екологічність. Фахівці зазначають, що клієнти хочуть щось унікальне, але водночас легке в догляді. Тому підлога має бути не лише красивою, а й функціональною.