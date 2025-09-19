Це не просто кухня: 6 трендів 2026 року, які змінять ваше уявлення про інтер'єр
- У 2026 році кухні будуть вирізнятися теплими природними відтінками, текстурами та інтегрованими технологіями, такими як приховані шафи та вбудована техніка.
- Дизайн кухні включатиме натуральні матеріали, модульні меблі та декоративне освітлення, що підкреслює елементи інтер'єру.
У 2026 році кухня стане не лише місцем для приготування їжі, а й центром стилю та технологій. Експерти прогнозують відхід від стерильного білого кольору та глянцевих поверхонь на користь теплих відтінків, текстур та інтегрованих технологій.
Як пишуть фахівці видання Real Simple, особливу увагу у 2026 році приділяють текстурам, передає 24 Канал.
Що буде у тренді у 2026 році?
- Кольори
Експерти відзначають, що люди вже втомилися від монохромних білих інтер'єрів і тепер обиратимуть теплі природні відтінки, такі як:
- оливковий,
- теракотовий,
- глибокий синій.
Ці кольори створюють затишну атмосферу та додають глибини простору.
- Текстури
Особливу увагу приділяють текстурам:
- фасади з вертикальним фрезеруванням,
- матові та суперматові поверхні, які не залишають відбитків пальців, стають все більш популярними.
Ці елементи додають динаміки та елегантності сучасним кухням.
Матові фасади та вертикальні лінії / Фото Pinterest
- Приховані шафи та вбудована техніка
Інтегровані рішення стають основою сучасної кухні. "Приховані" холодильники, вбудовані в шафи з білого дуба, стають новим стандартом. Такі рішення дозволяють зберегти чисті лінії та мінімалістичний вигляд кухні.
- Натуральні матеріали
Популярність здобувають природні матеріали:
- дерево,
- камінь,
- мармур,
- бетон.
Вони додають кухні текстурності, тепла та відчуття еко-стилю.
Кухня з використанням природних матеріалів / Фото Pinterest
- Модульні та трансформовані меблі
Як пише The Kitchn, гнучкі системи з висувними елементами та трансформованими робочими поверхнями дозволяють адаптувати кухню під різні завдання, економити простір та робити інтер'єр максимально функціональним.
- Освітлення як елемент дизайну
Тепер освітлення не лише функціональне, а й декоративне: світлодіодні стрічки під шафами, точкові світильники над робочою поверхнею та підсвічування полиць створюють атмосферу та підкреслюють елементи дизайну.
Який колір підлоги буде у тренді у 2026 році?
- Раніше ми писали, що у 2026 році популярною буде підлога у теплих кольорах. Дизайнери рекомендують обирати пастельні блакитні й зелені відтінки, з можливістю додати яскравий акцент, наприклад, червоний.
- У 2026 році в моді будуть простота, практичність та екологічність. Фахівці зазначають, що клієнти хочуть щось унікальне, але водночас легке в догляді. Тому підлога має бути не лише красивою, а й функціональною.