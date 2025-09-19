Як пишуть фахівці видання Real Simple, особливу увагу у 2026 році приділяють текстурам, передає 24 Канал.

Дивіться також Який колір для підлоги обрати: що буде у тренді у 2026 році

Що буде у тренді у 2026 році?

Кольори

Експерти відзначають, що люди вже втомилися від монохромних білих інтер'єрів і тепер обиратимуть теплі природні відтінки, такі як:

оливковий,

теракотовий,

глибокий синій.

Ці кольори створюють затишну атмосферу та додають глибини простору.

Текстури

Особливу увагу приділяють текстурам:

фасади з вертикальним фрезеруванням,

матові та суперматові поверхні, які не залишають відбитків пальців, стають все більш популярними.

Ці елементи додають динаміки та елегантності сучасним кухням.



Матові фасади та вертикальні лінії / Фото Pinterest

Приховані шафи та вбудована техніка

Інтегровані рішення стають основою сучасної кухні. "Приховані" холодильники, вбудовані в шафи з білого дуба, стають новим стандартом. Такі рішення дозволяють зберегти чисті лінії та мінімалістичний вигляд кухні.

Натуральні матеріали

Популярність здобувають природні матеріали:

дерево,

камінь,

мармур,

бетон.

Вони додають кухні текстурності, тепла та відчуття еко-стилю.



Кухня з використанням природних матеріалів / Фото Pinterest

Модульні та трансформовані меблі

Як пише The Kitchn, гнучкі системи з висувними елементами та трансформованими робочими поверхнями дозволяють адаптувати кухню під різні завдання, економити простір та робити інтер'єр максимально функціональним.

Освітлення як елемент дизайну

Тепер освітлення не лише функціональне, а й декоративне: світлодіодні стрічки під шафами, точкові світильники над робочою поверхнею та підсвічування полиць створюють атмосферу та підкреслюють елементи дизайну.

Який колір підлоги буде у тренді у 2026 році?