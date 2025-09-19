Як пишуть фахівці видання Real Simple, особливу увагу у 2026 році приділяють текстурам, передає 24 Канал.

Дивіться також Який колір для підлоги обрати: що буде у тренді у 2026 році

Що буде у тренді у 2026 році?

  • Кольори

Експерти відзначають, що люди вже втомилися від монохромних білих інтер'єрів і тепер обиратимуть теплі природні відтінки, такі як:

  • оливковий,
  • теракотовий,
  • глибокий синій.

Ці кольори створюють затишну атмосферу та додають глибини простору.

  • Текстури

Особливу увагу приділяють текстурам:

  • фасади з вертикальним фрезеруванням,
  • матові та суперматові поверхні, які не залишають відбитків пальців, стають все більш популярними.

Ці елементи додають динаміки та елегантності сучасним кухням.

Матові фасади та вертикальні лінії
Матові фасади та вертикальні лінії / Фото Pinterest

  • Приховані шафи та вбудована техніка

Інтегровані рішення стають основою сучасної кухні. "Приховані" холодильники, вбудовані в шафи з білого дуба, стають новим стандартом. Такі рішення дозволяють зберегти чисті лінії та мінімалістичний вигляд кухні.

  • Натуральні матеріали

Популярність здобувають природні матеріали:

  • дерево,
  • камінь,
  • мармур,
  • бетон.

Вони додають кухні текстурності, тепла та відчуття еко-стилю.

Кухня з використанням природних матеріалів
Кухня з використанням природних матеріалів / Фото Pinterest

  • Модульні та трансформовані меблі

Як пише The Kitchn, гнучкі системи з висувними елементами та трансформованими робочими поверхнями дозволяють адаптувати кухню під різні завдання, економити простір та робити інтер'єр максимально функціональним.

  • Освітлення як елемент дизайну

Тепер освітлення не лише функціональне, а й декоративне: світлодіодні стрічки під шафами, точкові світильники над робочою поверхнею та підсвічування полиць створюють атмосферу та підкреслюють елементи дизайну.

Який колір підлоги буде у тренді у 2026 році?

  • Раніше ми писали, що у 2026 році популярною буде підлога у теплих кольорах. Дизайнери рекомендують обирати пастельні блакитні й зелені відтінки, з можливістю додати яскравий акцент, наприклад, червоний.
  • У 2026 році в моді будуть простота, практичність та екологічність. Фахівці зазначають, що клієнти хочуть щось унікальне, але водночас легке в догляді. Тому підлога має бути не лише красивою, а й функціональною.