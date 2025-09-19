Как пишут специалисты издания Real Simple, особое внимание в 2026 году уделяют текстурам, передает 24 Канал.
Что будет в тренде в 2026 году?
- Цвета
Эксперты отмечают, что люди уже устали от монохромных белых интерьеров и теперь будут выбирать теплые природные оттенки, такие как:
- оливковый,
- терракотовый,
- глубокий синий.
Эти цвета создают уютную атмосферу и добавляют глубины пространства.
- Текстуры
Особое внимание уделяют текстурам:
- фасады с вертикальной фрезеровкой,
- матовые и суперматовые поверхности, которые не оставляют отпечатков пальцев, становятся все более популярными.
Эти элементы добавляют динамики и элегантности современным кухням.
Матовые фасады и вертикальные линии / Фото Pinterest
- Скрытые шкафы и встроенная техника
Интегрированные решения становятся основой современной кухни. "Скрытые" холодильники, встроенные в шкафы из белого дуба, становятся новым стандартом. Такие решения позволяют сохранить чистые линии и минималистичный вид кухни.
- Натуральные материалы
Популярность приобретают природные материалы:
- дерево,
- камень,
- мрамор,
- бетон.
Они добавляют кухне текстурности, тепла и ощущение эко-стиля.
Кухня с использованием природных материалов / Фото Pinterest
- Модульная и трансформируемая мебель
Как пишет The Kitchn, гибкие системы с выдвижными элементами и трансформируемыми рабочими поверхностями позволяют адаптировать кухню под различные задачи, экономить пространство и делать интерьер максимально функциональным.
- Освещение как элемент дизайна
Теперь освещение не только функциональное, но и декоративное: светодиодные ленты под шкафами, точечные светильники над рабочей поверхностью и подсветка полок создают атмосферу и подчеркивают элементы дизайна.
Какой цвет пола будет в тренде в 2026 году?
- Ранее мы писали, что в 2026 году популярным будет пол в теплых цветах. Дизайнеры рекомендуют выбирать пастельные голубые и зеленые оттенки, с возможностью добавить яркий акцент, например, красный.
- В 2026 году в моде будут простота, практичность и экологичность. Специалисты отмечают, что клиенты хотят что-то уникальное, но одновременно легкое в уходе. Поэтому пол должен быть не только красивым, но и функциональным.